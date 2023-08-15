AI回神 仁寶緯創漲勢強 台股早盤反彈百點

台股15日上演反彈行情，指數開盤上漲百點，收復16,500點整數關卡，暫報16,526點，權王台積電（2330）股價上漲2元，來到543元，受惠輝達大漲，帶動AI供應鏈重啟攻勢，仁寶（2324）大漲逾8％、勤誠（8210）、緯創（3231）漲幅達7％以上，扮演盤面強勢股。

關注美股14日表現，收盤S&P500上漲25.67點，上漲幅度0.58％，收在4,489.72點；道瓊指數上漲26.23點，上漲幅度0.07％，收在35,307.63點；那斯達克上漲143.48點，上漲幅度1.05％，收在13,788.33點；費城半導體指數上漲100.90點漲幅2.87％，收在3,615.45點。

凱基投顧分析，美股大型股主導指數的力量偏強，是S&P 500與Nasdaq相對佳的關鍵。其中，輝達因大摩在其下周公布財報前 將其列為首選股票而大漲。惟殖利率上漲仍給股市、特別是成長股帶來一定壓力。

第一金投顧表示，加權指數跌破16,500點整數關卡並回補前方缺口，加上下檔離半年線不遠，終場以收小腳坐收，後續則觀察指數能否可以在這邊打底，以及新台幣匯率何時可以有效止貶，才有利多方再起。

另外，美消費者信心小幅下滑、循環信貸也是2021年4月以來首次下跌，不免讓市場擔心軟著陸的預期 是否太過樂觀。另一方面，CPI數據雖令人滿意，但PPI數據不如預期，也讓市場擔心貨幣政策是否可能有與預期不同的變化，而這些都會侵蝕軟著陸這個看法的基礎。

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