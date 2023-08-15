碧桂園燒到中植系 老謝揭1類股淪票房毒藥

恒大、碧桂園相繼告急，甚至衝擊中植系的中融信託，財信傳媒董事長謝金河指出，大陸這輪危機從房地產燒到金融體系，現在也撞擊資本市場，除開發金、中信金、中租-KY、富邦金、上海商銀等5家金融業者，曝險比重高或分行據點多，也點名巨大、亞泥等中概收成股，尤其陸証監會收緊監管規定，企業增資或發金融產品難度變高，提醒買進A股相關公司須小心，未來恐淪票房毒藥。

謝金河在臉書以「山雨欲來：深滬港股跌勢逐漸衝擊台灣！」為題發文，指出原本已積弱不振的深圳、上海、香港股市，14日都出現顯著跌勢，台灣加權指數也大跌逾200點，除了AI的國際連結，這些年和中國緊密連結的產業也將受到影響。

他並指出，前幾天印和闐先生po出台灣金融業對中國的曝險部位，其中凱基銀行及中國信託銀行都超過50%，今年開發金股價表現異常弱勢。

另一個是租賃市場在中國有很高比重的中租迪和，上半年EPS7.74元，只比去年同期下跌7%，但最近股價從283.5元跌至173元；亞洲水泥上半年EPS2.07元，表現不差，但股價也跌到38.2元。

台灣的銀行業如果是對台商授信，影響可能沒有那麼大，但像富邦的華一銀行，或是上海商銀在中港有上海銀行，影響可能比較大，上海商業銀行業績非常平穩，但最近股價幾乎瀕臨今年新低。

過去20年，台灣很多企業都抱怨台股本益比太低，選擇到A股掛牌，這2年掛牌的公司特別多，連巨大也去了。

但陸証監會最近收緊監管規定，未來企業增資，發行新的金融產品，都必須取得主管機關同意，等於將緊箍咒套在自己頭上，這類的公司，將來大家買進他們公司股票，都必須特別小心。

今年以來，美國各大指數都有很大的漲幅，尤其是費城半導體指數，今年最大漲幅53%，勇冠三軍，Nasdaq也拉出近40%的大漲，日本股市大幅上升近3成，台股也上漲2成，但中港股市上漲力道薄弱，最近跌勢加劇，深滬港股市中，僅剩上海股市保有1%上下的正報酬，深圳、香港股市都是負報酬。

謝金河指出，更可怕的是全部都跌破年缐，呈現完全的空頭排列，已成全球最弱勢的市場，並據此提醒，過去台灣投資人對中國概念、中國收成股趨之若鶩，未來可能變成票房毒藥，提醒和中國連結較深、市場比重較高的企業，未來股價會呈現相對弱勢。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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