13檔績優生 股價上攻

上市櫃第二季獲利成績單出爐，單季稅後淨利連五季正成長，且8月以來仍獲三大法人偏多加碼的個股共有啟碁（6285）、長榮鋼（2211）、漢唐（2404）等13檔，挾帶基本面利多，股價具反彈上攻實力。

台新投顧副總黃文清表示，觀察上市櫃第二季獲利表現，主要仍受終端需求不振，以及庫存持續去化影響，致使部分訂單往後遞延，具備季度獲利連續成長的個股，產業趨勢相對正向，也代表景氣谷底已過，推升獲利回溫，後續展望樂觀看待。

根據CMoney統計，近五季稅後淨利繳出正成長佳績，搭配8月以來無畏市場逆風，獲三大法人加碼力挺的個股包括啟碁、長榮鋼、漢唐、聚陽、漢翔、連宇、幸福、零壹、智易、漢平、駐龍、帆宣、擎邦等13檔，扮演獲利績優生。

啟碁第二季稅後淨利9.46億元，年增91.54％，成長力道強勁，EPS 2.28元。展望後市，第一金投顧看好時序進入傳統旺季，加上企業品牌商拉貨未減，消除企業客戶需求減緩疑慮，網路通訊產品營收持續成長。另外，北美電信營運商動能佳，尤以5G FWA成長最為優異，家庭聯網產品營收比重增加至20％，有利於產品組合優化。

聚陽第二季稅後淨利8.04億元，較去年同期成長33.1％，除了旺季效應將逐步發酵之外，長期來看，供應鏈集中趨勢明確、大者恆大，且客戶要求產能分散，在中國大陸、越南之外，還要求印尼及孟加拉等地區皆需設立生產據點，以分散風險，另外品牌商增加短交期訂單，以控制庫存，更要求供應商快速反應能力，都將有利公司營運表現。

漢翔第二季獲利表現優於預期，單季營收收年增29.6％，稅後淨利成長47.89％，國防、民用及科技服務占比推估為58％、30％及12％。投顧法人認為，在高教機進入量產、民用逐漸復甦的情況下，帶動公司毛利率回升至12.4％，優於原先預估，第三季則有望在國防、民用兩大業務成長動能強勁，且毛利率回升優於預期下，推升獲利進一步成長。