18檔Q2獲利登峰 法人搶卡位

今年全球產業平淡，尤其電子業因仍處於庫存去階段，營運普遍走弱，因此台股上市櫃公司今年第二季獲利還能繳出歷史新高，令市場驚艷並受到法人關注及布局，如有長榮航太（2645）、瑞儀（6176）、矽統（2363）等業績題材股。

台股上市櫃公司第二季財報14日全數揭露完畢，第二季稅後純益寫下歷史新高且近五個交易日三大法人買超的個股依序有長榮航太、瑞儀、矽統、定穎投控、長榮鋼、連宇、帝寶、潤隆、上緯投控、卜蜂、榮剛、全訊、群翊、森鉅、中菲、沛亨、志豐及雄獅等18檔。

觀察第二季獲利創新高的個股產業分布在航太、觀光旅遊、食品、風電概念股、特殊鋼材、功率放大器（PA）、背光模組、PCB、汽車零組件、營建等公司，上述公司都是在產品在該產屬於利基型或具有競爭力的產品。

長榮航太旗下2大事業體，分別是維修及製造事業體，維修事業體的主要客戶除了長榮航、立榮外，還有日本全日空、美國UPS、日本樂桃航空、歐洲奧地利航空、美國環球航空等，隨著航空產業復甦，訂單穩健成長。製造事業體部分在波音、空巴展望樂觀下訂單無虞，2大事業體帶動第二季獲利創新高、達6.33億元，EPS為1.69元，近五個交易日三大法人買超8,467張。

長榮鋼的鋼構業務受惠於上半年部分吊裝工程毛利高及環保事業獲利貢獻佳，再加上長榮海運配發高額現金股利挹注業外收益，第二季稅後純益18.64億元，EPS為4.47元，獲利不俗，寫下新高。

飼料與肉品大廠卜蜂受惠肉價居高不下及原物料成本壓力較去年舒緩，第二季稅後純益創新高、達6.01億元，EPS為2.04元，上半年EPS為3.47元。

軍用功率放大器（PA）全訊受惠政府擴大國防自主採購，今年國防預算增加13.9％，全訊第二季獲利創新高，達1.35億元，EPS為2.01元。

統一投顧董事長黎方國表示，雖然電子產業仍在復甦階段，營運還在復甦中，已有部分公司營運提前走揚，第二季獲利創高，台股中的業績優質股，值得投資人關注。