上季EPS十強 大立光穩坐第一

科技產業仍處在庫存去化階段，新台幣貶值，匯兌收益挹注，大立光（3008）挺過智慧型手機產業庫存調整期，第二季獲利較第一季成長12％，單季每股稅後純益（EPS）27.69元，站穩台股獲利王，和泰車（2207）擺脫防疫險理賠陰霾，熱門車款接單表現佳，轉投資和泰產迴轉利益挹注下，也是闖進上市櫃EPS前十強的唯一傳產股。

科技產業除了AI之外，智慧型手機、PC等產業動能並不強，元富投顧總經理鄭文賢分析指出，大立光主要有匯兌收益挹注，支撐第二季獲利表現，就「年對年」成長性來看並無亮點，目前看來，新台幣仍是處於貶值階段，對於電子業第三季獲利表現，還有正面的幫助。

第二季賺進一個股本（EPS逾10元）公司，依序為大立光、艾華、旭隼、緯穎、和泰車、鈊象、嘉澤、聯詠、環球晶、聯發科等；嚴格來說，大立光、緯穎、嘉澤、聯詠、聯發科等五家公司第二季獲利還比去年同期獲利呈現衰退。

智慧型手機產業成熟化，蘋概股本益比趨於合理化，有匯兌收益助陣，大立光第二季獲利依然傲視整體上市公司，iPhone新機啟動拉貨，以及客戶導入潛望式鏡頭訊息，帶動手機鏡頭規格升級，其7月營收為34.89億元，創下今年高點，第三季拉貨能見度高，土洋法人順勢調高目標價落在2,550元～2,900元區間。

熱門AI伺服器族群當中，緯穎唯一入榜EPS前十大個股，美系雲端服務供應商（CSP）客戶出貨放緩，第二季營收、獲利呈現季減、年減「雙減」格局，EPS為14.96元，由於年底AI伺服器新產品將出貨，搭配中東國家的新資料中心建置案，法人推估，2024年在全球AI伺服器市占率約5％～10％。

第二季賺進一個股本IC設計公司有聯發科、聯詠兩檔進榜，聯發科第二季較去年同期下滑逾五成，旗艦型手機晶片、連網晶片及電源管理晶片三大需求改善，法人推估，第三季營收1,071億元，EPS 13.07元，季增約三成；至於聯詠第三季客戶庫存已逐漸恢復健康狀態，終端需求能見度有限，客戶多以急單因應，第四季營運有待觀察。