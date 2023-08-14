17檔三率三升 扮大盤衝鋒軍

台股上市櫃企業第二季財報出爐，因疫情紅利消散，消費性電子產品終端需求仍疲弱，不少企業營運表現都受到壓抑，值此之際，光寶科（2301）、華航（2610）等17檔基本面翻揚的「三率三升」股，在盤面上顯得格外突出。

根據統計，上市櫃企業中，第二季毛利率、營業利益率、稅後純益率均較前一季成長，且過去五個交易日以來，累計獲得三大法人買超逾千張的個股，共有：光寶科、華航、長榮航太、達運、瑞儀、世紀鋼、統一、敬鵬、正文、毅嘉、精元、閎康、凡甲、訊聯、飛宏、潤隆、華立等。

台股14日跌破頸線，表現相當弱勢，中信投顧指出，目前量能大幅下滑，盤面亮點利多有限的情況下，台股出現V型彈升扭轉頹勢的可能性也不高，因此，操作延續逢彈汰弱，酌量短打技術面低檔趨勢股，後續觀盤重點可留意成交量能與融資減肥速度。

光寶科股價經過高檔拉回後，國際機構法人一改過往態度、轉向加碼一方，已連五個交易日買超，三大法人過去五個交易日合計買超2.1萬張，是三率三升股中最高。光寶科第二季營收季增9％、年減13％，毛利率23.3％、季增4.5個百分點，營業利益率11.6％、季增5.3個百分點，雙創歷史單季新高，單季每股稅後純益（EPS）1.84元，優於市場共識。

華航第二季合併營收472億元，年增28％，單季EPS為0.55元，凱基投顧指出，在客運營收優於預期與哩程數營收貢獻下，使第二季營收與獲利優於預期。

法人指出，華航第二季於美、歐、南韓與東南亞航班數達疫情前的9成以上，僅日本、大陸僅達疫情前的65％與35％。凱基投顧預期，第三季旺季華航將持續增加航班，加上國際航空公司來台載客數仍低於疫情前，在供不應求下使客運票價將維持高檔。

長榮航太第二季維修業務營收約29億元，年增將近20％，占營收比重77％，主因航線維修隨疫後解封、航班數增加有起色，以及重大檢修新增一次性營收認列。法人指出，長榮航太受惠疫後解封，航線維修大增，在規模經濟下毛利率提高，且航太供應鏈缺工問題逐漸緩解，預估2023年製造業務營收可年增25％。