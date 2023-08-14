股匯雙挫 台股回防半年線

814「空軍節」台股重挫207點，創今年以來第九大跌點，且為連五日收黑，終場收在16,393點，指數向下尋求半年線16,267點支撐。國際美元指數轉強，新台幣終場收在31.924元兌1美元，重貶1.26角，法人指出，短線面臨美PPI超乎預期及陸房產危機等利空消息，導致資金大舉撤出，避險情緒升溫，預料仍需時間消化調節賣壓。

國際市場利空一波未平一波又起，美7月PPI年增率超乎預期，市場對Fed升息擔憂重現，致使美股跌多漲少，而中國大型房企碧桂園財務危機有擴大之虞，中植系旗下中融信託也疑似出事，衝擊市場信心。三大法人14日合計賣超台股213.81億元，其中，外資、自營商分別調節173.51億元及101.01億元，成空方下殺兩大勢力，投信則反手買超60.56億元，八大官股券商14日也加碼買超61億元，累計連五日加碼護盤165億元；融資金額減少37.34億元，降至2,146.94億元。

而在類股表現上，雖然AI人氣指標股廣達、仁寶逆勢走揚，但仍難以抵抗盤面跌勢，台積電、聯發科等權值股開低壓抑，金融族群開低走低，跌破季線，電金傳同步偏向弱勢。

群益投顧分析師張聰傑指出，台股14日開盤跳水向下，摜破7月低點16,593點，引發賣壓進一步湧現，最低直逼16,300點整數關卡前才轉向收斂跌勢，短線技術面延續弱勢調整格局，波段低點尚須確認，建議靜待落底訊號浮現。

萬寶投顧總經理蔡明彰表示，台股近期雖未有實質利空影響，但8月以來已大跌700點，漲多成為最大利空，而美國10年期公債及美元指數維持高檔震盪，美股反彈近尾聲，四檔AI概念輝達、美超微、AMD、台積電ADR都已失守季線，並跌破美股慣用的50均線，後續須留意是否為科技股中期修正領先訊號。

展望後市，台新投顧副總黃文清表示，目前加權指數與電子指數盤中仍有破底現象，顯示盤勢尚未完全止穩，操作上不宜過度追高，月線反轉下彎，關注半年線支撐力道。

在產業部分，伺服器供應鏈庫存下半年逐漸去化完畢，同時Intel與AMD新款伺服器平台量產，PCB需求將明顯好轉；自行車品牌在歐美市場的庫存調整措施已奏效，和台灣業者合作較深的零組件廠，需求可望加快復甦。

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