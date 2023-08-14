Q2、H1財報出爐 台積電霸榜穩居獲利王

上市櫃半年報14日出爐，財報「五大天王」閃金光，除第二季、上半年獲利王及績效王仍由台積電、大立光「霸榜」，順利擺脫去年防疫保單衝擊的和泰車則榮登轉機王；而疫情緩解下，部分產業也漸回溫，稅後純益及營業利益率成長王則由潤隆、台灣高鐵奪下。

電子股上半年庫存調整持續，護國神山台積電、光學鏡頭大廠大立光即便業績表現稍嫌疲弱，仍不改王者風範、蟬聯獲利王及績效王頭銜。

台積電第二季稅後純益1,817.99億元，雖年減23.％，仍穩居上市櫃第一；大立光第二季及上半年每股稅後純益（EPS）分別達27.69元、52.33元，也在上市櫃中居領先地位。

儘管上半年表現不盡人意，電子族群下半年乃至明年仍有望吹響反攻號角，台積電第三季雖有旺季不旺疑慮，然公司已提前預告2024年營運將全面轉強；大立光則受惠9月將登場的iPhone 15旗艦機規格升級潛望鏡頭，本土投顧看好，玻塑混合鏡頭將進一步提升產值，帶動大立光營運邁向旺季。

獲利部分，揮別防疫險陰霾，去年多家遭「防疫保單之亂」流彈擊中的國內車廠霸氣回歸，就第二季而言，與去年同期稅後純益差額最高的轉機王，由車市龍頭和泰車摘下，而上半年累計則由同樣受到防疫險衝擊的中華車奪得。

和泰車受惠新車銷量衝高、轉投資獲利貢獻度提升，加上認列和泰產險迴轉利益，第二季稅後純益衝上70.47億元，一舉創下單季歷史新猷，且較前季、同時也是歷史次高的50.63億元暴增近4成，轉機王當之無愧。

另外，「獲利成長王」則是興富發集團旗下建商潤隆建設，潤隆去年業績受新案遞延完工而明顯下滑，然今年營運報復性反彈，上半年總銷破百億元的「國家大院」、「新橫濱B區－星野區」率先交屋，助攻第二季大賺13.54億元，完勝去年同期的27.9萬元。

疫後趨緩下，民眾旅遊、出差搭乘大眾運輸工具比率回升，台灣高鐵列車載客率提高，加上去年因本土確診病例激增、衝擊大眾搭乘意願而產生的低基期，使其營業利益率大幅年增149.15倍，高居台股營利王。

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