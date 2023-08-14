上市櫃Q2獲利上看7,400億 這類股扛大旗

上市櫃公司第二季財報超乎市場預期亮麗，已公佈1,662家第二季財報，合計稅後純益已達5,895億元，若加上尚未公佈的金融保險股及第一上市（KY股）首季獲利超過千億元、且光是14家金控公司第二季就比第一季增長491億元，預估樂觀預估第二季合計獲利上看7,400億元、季增率高達23％。

累計上半年上市櫃公司稅後盈餘有機會挑戰1.3兆元以上，但仍較去年同期2.25兆元衰退四成，惟較首季年減48％減幅收斂。第二季獲利可大幅成長，金控股扮功臣，季增近500億元。另外，紡纖、塑膠、橡膠季增都1.2～1.3倍之間，水泥季增也達八成。

由於上市櫃金融保險公司及KY股半年報，都延到8月31日前公告財報，致使至14日為止，尚有133家公司未公告第二季財報，這些公司首季合計獲利1,043.23億元，其中，金融保險證券業第二季獲利大幅成長，保守估計有機會比第一季獲利再增長約500億元，甚至不排除更多。

已公告第二季財報的1,662家上市公司，合計稅後獲利5,895.39億元，季增957.32億元、季增率約19.4％。

台新投顧統計，第二季有玻陶股由虧轉盈，也有造紙股虧損減少，另紡纖、塑膠股各季增129.7％及125.6％，不過，仍年減44％及90％；而水泥股季增82％，同樣也年增84％，食品股也是季增15％、年增18％，水泥及食品是唯二同時季增及年增。

在0050權值股獲利增長較優異公司方面，台泥季增151％、豐泰季增60％、廣達季增56％、瑞昱季增45％、和泰車季增39％、日月光投控季增33％、統一季增24％，以及台達電及台灣大都季增一成上。其中多檔為AI股。

台新投顧副總黃文清及資深證券分析師杜金龍均預估，今年上市櫃公司獲利可能一季比一季好，並且樂觀估計今年可望維持在3兆元獲利水準、年減25％，但明年獲利可望也有二成以獲利增長。

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