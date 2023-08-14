內外資看好ESL 元太合理股價上看300元

台股14日再度遭遇空頭襲擊，指數大跌逾1％，內外資開始將目光放到回檔幅度已大、具反彈契機的電子人氣股身上，摩根大通證券、中信投顧、美銀證券同步看多元太（8069），鎖定四色新品電子貨架標籤（ESL）成長，推測合理股價上看300元。

元太公告第二季財報，毛利率53.1％，優於市場共識，摩根大通證券認為，元太毛利率明顯提升，與產品組合進步有關，帶動單季每股稅後純益（EPS）也超越市場與摩根大通賦予期望值。摩根大通看好元太ESL產品下半年擴張表現，給予300元高檔推測合理股價，維持「優於大盤」投資評等。

中信投顧指出，ESL已成元太最大業務，其經營管理階層預估2023年ESL營收與出貨仍有雙位數幅度成長，2024年還有北美連鎖賣場Walmart，以及歐洲連鎖賣場大客戶訂單加碼挹注。另外，元太ESL大客戶SES-imagotag於6月遭放空投資機構出具報告指稱財務舞弊，但後續未提出實質證據。

元太另一重要業務電子書閱讀器有觸底反彈跡象，業者看好2024年彩色產品升溫。中信投顧說明，原本電子書閱讀器與電子筆記本等消費性電子產品可能衰退，但近來客戶需求有轉強，主要是反映傳統銷售旺季備貨情況。Kindle已開始進行彩色電子書內部驗證，2024年有機會明顯成長，且表示看好未來彩色取代黑白。

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