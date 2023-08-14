8月14日一分鐘強弱勢股

8月14日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

艾華（6204）

9.76

七月營收年月雙增股價站上五日線及月線，股價帶量攻堅站上五日線及月線

矽統（2363）

7.29

股價連拉五根長紅棒創新高，但外資轉賣超337張

楠梓電（2316）

7.14

近期股價連續走弱創低後反彈，但外資連兩日趁勢調節2,011張

廣達（2382）

6.94

法說報喜帶動股價站上五日線及月線，投信連兩日買超5,998張

仁寶（2324）

6.50

股價日K線連兩根紅棒站上月線，法人連兩日買超2.34萬張

智原（3035）

3.58

股價持穩走堅站上300元關卡，投信連兩日買超2,567張

美利達（9914）

3.35

股價創低後連續反彈站上月線，外資連兩日買超858張

瑞昱（2379）

2.51

股價連續走弱整理後反彈站上五日線，投信買超519張已連26日加碼

廣運（6125）

2.15

股價高檔拉回後橫盤整理走勢，但外資趁勢調節2,837張

弘塑（3131）

2.00

雖七月營收呈現年月雙減，但近期股價震盪守住500元關卡

表：證券新聞中心

8月14日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

藥華藥（6446）

9.87

股價連三日下挫摜破300元關卡，外資及投信賣超436張

華城（1519）

8.98

股價區間橫盤整理後跌破200元關卡，投信及自營商賣超1,450張

英業達（2356）

7.65

股價震盪拉回面臨回測50元關卡，投信賣超1,917張已連三日減碼

美時（1795）

7.06

股價連三根長黑棒創波段新低，法人賣超2,056張已連三日減碼

晶睿（3454）

6.90

股價持續震盪走弱創波段新低，法人連三日賣超349張

王品（2727）

6.84

觀光股震盪下挫跌破五日線及月線，外資賣超1,201張

華新（1605）

6.30

股價續弱創波段新低，但外資及投信逆向買超3,531張

慧洋-KY（2637）

6.28

航運股震盪下挫整理續創波段新低，自營商賣超1,545張

力旺（3529）

6.17

高價位股震盪拉回跌破五日線及月線，但投信連四日買超431張

聯亞（3081）

6.09

股價跌破百元後持續走弱，外資八月來偏賣超動作

製表：證券新聞中心

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