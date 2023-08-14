8月14日一分鐘強弱勢股
8月14日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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艾華（6204）
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9.76
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七月營收年月雙增股價站上五日線及月線，股價帶量攻堅站上五日線及月線
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矽統（2363）
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7.29
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股價連拉五根長紅棒創新高，但外資轉賣超337張
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楠梓電（2316）
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7.14
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近期股價連續走弱創低後反彈，但外資連兩日趁勢調節2,011張
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廣達（2382）
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6.94
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法說報喜帶動股價站上五日線及月線，投信連兩日買超5,998張
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仁寶（2324）
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6.50
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股價日K線連兩根紅棒站上月線，法人連兩日買超2.34萬張
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智原（3035）
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3.58
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股價持穩走堅站上300元關卡，投信連兩日買超2,567張
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美利達（9914）
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3.35
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股價創低後連續反彈站上月線，外資連兩日買超858張
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瑞昱（2379）
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2.51
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股價連續走弱整理後反彈站上五日線，投信買超519張已連26日加碼
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廣運（6125）
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2.15
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股價高檔拉回後橫盤整理走勢，但外資趁勢調節2,837張
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弘塑（3131）
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2.00
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雖七月營收呈現年月雙減，但近期股價震盪守住500元關卡
製表：證券新聞中心
8月14日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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藥華藥（6446）
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9.87
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股價連三日下挫摜破300元關卡，外資及投信賣超436張
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華城（1519）
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8.98
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股價區間橫盤整理後跌破200元關卡，投信及自營商賣超1,450張
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英業達（2356）
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7.65
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股價震盪拉回面臨回測50元關卡，投信賣超1,917張已連三日減碼
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美時（1795）
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7.06
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股價連三根長黑棒創波段新低，法人賣超2,056張已連三日減碼
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晶睿（3454）
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6.90
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股價持續震盪走弱創波段新低，法人連三日賣超349張
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王品（2727）
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6.84
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觀光股震盪下挫跌破五日線及月線，外資賣超1,201張
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華新（1605）
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6.30
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股價續弱創波段新低，但外資及投信逆向買超3,531張
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慧洋-KY（2637）
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6.28
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航運股震盪下挫整理續創波段新低，自營商賣超1,545張
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力旺（3529）
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6.17
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高價位股震盪拉回跌破五日線及月線，但投信連四日買超431張
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聯亞（3081）
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6.09
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股價跌破百元後持續走弱，外資八月來偏賣超動作
製表：證券新聞中心
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