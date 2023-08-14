外資趁利空抄底陸股正2 大砍4檔ETF

國際金融市場傳來2大利空，一是美國公布7月PPI高於預期，美科技股下跌，AI龍頭輝達上周五重挫3.6%；二是中國房市走疲效應擴散，繼恆大、碧桂園財務危機後，中融信託也爆出停止兌付，相關金額達3500億人民幣。台股今天電金齊殺，大跌207.59點，收16393.66點，成交量3214億元。

今天外資賣超191.00億元，投信買超60.79億元，自營商賣超101.01億元，合計3大法人賣超231.22億元。

中融信託爆雷，陸港股齊跌，但外資今天卻大買陸股相關的2倍槓桿型ETF，包括富邦恒生國企正2、中信中國50正2、元大滬深300正2等，趁利空抄底意味濃厚。

AI概念股緯創，今天大跌逾3%，外資逢低買超9千多張。仁寶加碼1.28萬張，今天逆勢大漲6.5%。

相較買進陸股ETF，外資今天大砍台股ETF，形成強烈對比。賣超第一名為國泰永續高股息(00878)3.5萬張，元大台灣50(0050)減碼1.8萬張，富邦特選高股息30(00900)、復華台灣科技優息(00929)各1.3萬張、1.28萬張。

除了ETF，外資賣超較多族群為金融股，開發金、新光金、臺企銀、永豐金都入列賣超前10名。

法人表示，中國大陸經濟疲弱，地產商頻頻爆雷，風暴恐蔓延至金融業，連帶影響台股金融族群的信心；加上電子產業復甦不如預期、AI股飆漲過後基本面尚未跟上，大盤上周跌破季線後至今持續下探，今天盤中逼近半年線，後市須觀察融資減肥，待籌碼清洗後才能有利築底。

外資今天買超上市個股前10名為：群創(3481)17308張、仁寶(2324)12868張、富邦越南(00885)9934張、緯創(3231)9563張、大亞(1609)8473張、富邦恒生國企正2(00665L)6007張、台玻(1802)5852張、中信中國50正2(00753L)5050張、元大滬深300正2(00637L)4914張、愛之味(1217)3486張。

外資今天賣超上市個股前10名為：國泰永續高股息(00878)35485張、華航(2610)27097張、元大台灣50(0050)18325張、開發金(2883)17981張、新光金(2888)17303張、臺企銀(2834)15095張、富邦特選高股息30(00900)13080張、中鋼(2002)13058張、復華台灣科技優息(00929)12832張、永豐金(2890)12668張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 王順泉）

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