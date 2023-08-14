雲豹H1獲利增21倍可進場？專家4字回應

雲豹能源（6869）受惠儲能事業成長動能強勁，累計上半年合併營收29.59億元，較去年同期成長50.79％，稅後純益4.11億元，年增率衝上21倍，每股稅後純益（EPS）3.55元，皆創下歷年同期新高。

雲豹上半年營收主要為儲能案場工程收入挹注，營收占比達53％。目前已開工案場裝置量超過200MW（MegaWatt），預計今年至明年間完工，工程款總金額逾70億元，全案完工後將占2025年全台併網型儲能市場的20％。

展望下半年，雲豹除了繼續在太陽光電、水處理、售電平台等各領域持續布局，還跟旗下子公司恩富資本與台普威一同奪下全台首件儲能系統結合太陽光電設置標案，預計將規劃設置6.2MW／22.3MWh（MegaWatt-hour）的儲能系統。

雲豹旗下事業遍地開花，包括太陽光電、離岸風電、儲能工程、售電平台、水處理工程及生質能等，並整合再生能源上下游產業鏈；針對雲豹能源上半年的高獲利，PTT鄉民甚至提問「這是說可以進場嗎？」

本土投顧表示，「靜觀其變」，能源相關產業是政府支出、屬於長線標的，看好缺電及能源概念，包括微電網、綠能、儲能、不斷電系統等，工程項目會依完工比例認列而不是逐月認列，因此年度營收表現才具參考價值。

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（旺得富理財網 黃順德）

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