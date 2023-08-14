外資看微控制器 點名這檔目標價152元

外資看微控制器 點名AI、RISC-V扮加速引擎

美系外資針對MCU(微控制器)出具最新研究報告，看好人工智能(AI)、RISC-V加速滲透等趨勢下，將有利於MCU產業發展，點名最看好瑞薩半導體、大陸樂鑫信息等，台股部分，則維持新唐(4919)加碼評等、目標價由143元調升到152元。

美系外資表示，在AI浪潮、RISC-V和大陸力拚MCU國產化大背景環境下，目前MUC市場普遍出現4大發展方向，包括三個長期趨勢和一個短期趨勢。首先，相信RISC-V的採用速度將比我們之前預期的更快；再者，邊緣人工智能(AIOT)將提振MCU需求；第三，大陸半導體國產化仍在繼續，但並非全部非陸系業者都正在失去市占率；最後，未來6~12個月內，一般市場認為，大多數半成品零組件不存在供應問題。

相對於上述市場推估，美系外資表示，認為大陸半導體國產化將繼續，對於非陸系業者來說，恐面臨競爭加劇；另外，與市場看法相同，相信RISC V將比之前的預期更具顛覆性，ARM將繼續佔據主導地位；而人工智能可能會推動MCU(AIOT)的需求；只是，部分車用零組件仍有缺料狀況，此一觀點和上述一般市場論調不盡相同。

在相關個股方面，美系外資點名看好國際大廠瑞薩半導體、大陸樂鑫信息。美系外資認為，樂鑫是全球唯一一家擁有100% RISC V產品線的MCU供應商，且提供WiFi 6解決方案，預計該公司將在大陸持續拿下市占率。

至於瑞薩電子部分，其在產業持續位居有利位置，也在大陸市場拿到市占率，在人工智能上，瑞薩電子提供廣泛的嵌入式處理器解決方案，其也是基於RISC-V的32位MCU的領導者，並持續擴展其產品組合。台股部分，則維持新唐加碼評等、目標價由143元調升到152元。

（時報資訊 王逸芯）