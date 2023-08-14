廣達、仁寶吸睛 觀光、生技倒一片 4檔歡呼

台股今天（14）日收盤報16,393.66點，下跌207.59點，跌幅1.25％，成交量3,214.09億元。

台股今天開低走低，指數一路往下探，盤中最低來到16,307.28，台積電下跌0.92％，收在541元，聯電下挫0.77％，收在45元，聯發科跌了1.03％，收在672元，鴻海傳拿到輝達大單，上漲1.38％，收在110元。

AI族群各自表現，廣達、仁寶漲幅分別為6.94％、6.50％，華碩收紅，緯創、英業達、技嘉、光寶科等臉色鐵青。

生技族群殺聲一片，晟德、藥華藥跌停，美時盤中一度觸及跌停，收盤重挫7.06％。

觀光類股表現不佳，山富、老爺知收在跌停；航空雙雄長榮航下跌4.08％，華航跌幅來到4.35％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計洋華、群翊、牧東、樂威科-KY共4檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電腦類股及其他電子類股表現亮眼，漲幅分別為0.66％、0.31％，電器電纜類股表現疲軟，下挫4.51％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有10檔5％以上漲幅，其中1檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為洋華（3622）、寶徠（1805）、矽統（2363）、迎廣（6117）、楠梓電（2316）、廣達（2382）、仁寶（2324）、聚亨（2022）、必應（6625）、科風（3043）。

今日上市有14檔股票7.5％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為東訊（2321）、泰鼎-KY（4927）、虹堡（5258）、華城（1519）、益登（3048）、晟鈦（3229）、隴華（2424）、日友（8341）、達邁（3645）、華安（6657）。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、廣達（2382）、仁寶（2324）、長榮航（2618）、矽統（2363）、英業達（2356）、華航（2610）、新光金（2888）、群創（3481）、中信金（2891）。

上櫃有12檔6％以上漲幅，其中3檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為群翊（6664）、牧東（4950）、艾華（6204）、樂威科-KY（4154）、紅木-KY（8426）、逸昌（3567）、瑞築（6198）、誠泰科技（4767）、綠河-KY（8444）、久威（6114）。

今日上櫃有13檔股票有8％以上跌幅，其中6檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為巨有科技（8227）、新零售（3085）、山富（2743）、老爺知（5704）、晟德（4123）、藥華藥（6446）、欣大健康（4198）、力致（3483）、中茂（5205）、弘帆（8433）。

上櫃成交量前10名個股依序為廣運（6125）、廣明（6188）、僑威（3078）、力致（3483）、先進光（3362）、波若威（3163）、晟德（4123）、榮剛（5009）、廣積（8050）、元太（8069）。

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