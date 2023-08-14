晟德、藥華藥跌停 生技股重摔

晟德等3檔躺平、生醫股慘摔4％ 股王照妖鏡就在明天

上周五美股漲跌不一，台股連5跌煞不住，今日受累AI鏈震盪、權王台積電（2330）半年線拉警報殺低逾200點，連丟16,600、16,500、16,400關，類股全盤皆墨，生醫股在晟德（4123）Q2轉虧重摔跌停，美時（1795）、藥華藥（6446）跟進躺平，股王保瑞（6472）跟進大跌半根停板，華安（6657）、寶齡富錦（1760）、晉弘（6796）、台耀（4746）、健喬（4114）、長佳智能（6841）、杏一（4175）、中天（4128）等聯袂殺低，拖累上市櫃生醫類指大跌4％吊車尾，僅訊映（4155）、泰福-KY（6541）、泰亨光（6747）、長聖（6712）等抗跌有撐。

生技股半年報紅不讓，高獲利股中除保瑞、麗豐-KY、軒郁尚未公布財報外，其餘大致都已出爐，目前至少有29家EPS超過2.5元，其中9家賺逾半個股本。

眼球股族群上半年獲利坐穩前段班，但出現大洗牌，晶碩（6491）EPS以10.06元穩坐族群獲利王寶座、大學光（3218）EPS達6.58元首度超越精華（1565）的5.97元，今日在大盤氛圍不佳下同步下挫；去年賺逾一股本的視陽（6782）受累大陸品牌客戶庫存偏高，EPS僅1.52元，股價下挫半根停板，亨泰光（6747）EPS達3.8元逆勢走揚逾2％，EPS為3.12元的寶島科（5312）下跌逾2％。

製藥股在缺藥潮中營運翻身，保瑞（6472）、美時（1795）15日同步召開法說會，較勁味道濃厚，法人看好兩家公司都有機會上修今年的營收、毛利率，保瑞若不論4月獲利，以第一季加計5、6月的EPS已有19.5元水準，已賺贏去年全年的18.52元，篤定改寫年度新高。先前股價創下1030元天價後拉回整理，近日填權行情不佳，今日重摔近半根停板。

美時（1795）上半年EPS達9.43元符合預期。法人預估因去年第三季基期較高因素，本季營收恐出現雙位數年減，但第四季有機會恢復年增，近五日遭三大法人買超5千張，股價連3黑，今日摜至跌停改寫近半年低。

力拚朝全球50大藥廠推進目標邁進的晟德（4123）Q2轉虧、每股虧1.57元，上半年歸屬於母公司業主淨利5859萬元，每股盈餘0.1元，在業績欠佳拖累下苦吞跌停，失守半年線。

再生醫療受惠指標廠長聖（6712）7月營收以6,060.4萬元刷新高、月增5.76％、年增7.23％；累計前七月營收3.37億元，較去年同期小幅成長1.44％，下半年營運可望持續穩健向上，在買盤相挺下逆勢勁揚，暫守170關。

分析師表示，依過往經驗觀察，生技業下半年獲利通常都會優於上半年，法人看好今年族群獲利將優於去年再創高。股王保瑞明日召開法說會備受市場關注，預料將成為多空較勁分水嶺，法人看好全年每股獲利應會落在年初預估的35～45元區間內。

（時報資訊 龍彩霖）