跌跌不休!除了仁寶、廣達 這幾檔也逆勢漲

空軍壓境 仁寶、廣達沒在怕 還有這幾檔逆強

美國7月生產者物價指數（PPI）增幅回溫，市場升息擔憂再起，連帶上周五（11日）美股跌多漲少，其中費半下殺2.29％最劇；台積電ADR下挫2.96％。周一（14日）台股空方大軍壓境，大盤相繼跌破16,600、16,500點整數關卡，盤中重挫290點，連16,400點都失守。ADR收黑拖累，台積電（2330）半年線告急，盤中一度下探至537元，市值面臨14兆元保衛戰。儘管大盤走勢疲弱，仍有部分個股展現強勁的抗空實力。

面對空軍來勢洶洶，電腦周邊類股相對站得住腳，仁寶（2324）、廣達（2382）領軍，盤中漲幅分別逾6％、4％。仁寶法說會上釋出對AI伺服器的企圖心，早盤股價抵禦外資的質疑。

廣達AI伺服器業務貢獻營收，最新財報驚豔四座，激勵股價開高後拉出逾半根漲停，並站回所有均線，盤中最高來到242.5元，成交量突破12萬張，截至發稿，成交量第3大。

廣達第2季每股盈餘2.63元、創單季新高，毛利率、營益率、稅後淨利率皆創歷史新高；上半年獲利締造最強紀錄，每股純益4.31元，年增55％。

此外，PCB設備廠群翊（6664）同樣挾財報利多，稍早逆勢衝漲停144.5元。楠梓電（2316）7月、前7月營收衰退，下半年能否轉盈仍待觀察，股價在數日急跌後出現低接買盤進場，早盤放量強彈7％以上。還有洋華（3622）、牧東（4950）、樂威科-KY（4154）亮燈表態。

（時報資訊 廖小蕎）