8/14盤中熱門焦點股

今（8/14）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）著作權案震撼彈 大立光臉色不佳

大立光(3008)上半年每股配息26.5元將於8月17日除息，檢察官因偵辦違反著作權法案件於8月11日到大立光進行調查與搜索，震撼科技業，大立光表示，公司將全力配合檢調單位調查，對公司財務業務無重大影響，受到台股指數重挫影響，大立光盤中股價走弱。

台中地檢署檢察官8月11日因偵辦違反著作權法案件，指揮調查局中部地區機動站，持法院核發的搜索票，至大立光公司調查及搜索，並約詢公司研發部門黃姓總處長、陳姓副處長、黃姓課長等3人，複訊後依違反著作權法，諭知3人以新台幣20萬元至100萬元不等金額交保，並限制出境出海，為科技業投下震撼彈。

大立光表示，公司將全力配合檢調單位調查，對公司財務業務無重大影響。

大立光將於8月17日除息，大立光今年上半年稅後盈餘為69.84億元，年減33%，每股盈餘為52.33元，公司預計今年上半年每股配息26.5元。

隨著傳統旺季來臨，蘋果等手機品牌廠新機陸續上市，大立光營收擺脫第2季谷底，7月合併營收34.89億元，月增29.41%、年減10.84%，符合預估，累計前7月合併營收為208.19億元，年減12.23%。

展望8月，大立光董事長林恩平表示，8月拉貨動能會比7月好一些，至於下半年的毛利率仍取決於營收規模、良率及產品組合。（時報資訊 張漢綺）

（2）廣達強攻 躍居AI精神領袖

上周五廣達(2382)公布優異的財報與樂觀之展望，今日開高走高，股價帶量突破短均並領先站回月線，成為AI精神領袖；同看好AI伺服器將增溫的仁寶(2324)，今早也在代工廠中股價表現領先。

台股今日隨台積電再創逾兩個半月新低，盤初即失守16500點，盤中跌幅加重，目前跌逾200點，持續下探16400點支撐。整體AI股由廣達(2382)及集團的廣明(6188)成為買盤追逐的標的，但難以力撐AI多頭勢力，整體股價今早跌多漲少，光寶科(2301)相對抗跌，緯創(3231)則是低接買盤力道不弱。

廣達11日舉行法說會，針對市場關注的AI伺服器，廣達指出，儘管供應鏈供貨仍然吃緊，但會盡力滿足客戶需求，並觀察AI伺服器需求比預期強勁，下半年新的伺服器案件主要與AI相關，預期動能將延續至明(2024年)年。

廣達上半年獲利成長顯著，稅後純益165.98億元，年增54.9%，每股純益4.31元。

此外，華碩(2357)近期接連收穫內外資升評，法人看好AI伺服器為新的營收動能，今早股價也是少數逆攻的個股。

仁寶法說會中，總經理翁宗斌指稱今年底寒冬過，樂觀看待明後年成長，AI伺服器明年占比挑戰25%；股價同步帶量上攻。

在PC方面，仁寶預期受疫情和通膨影響延後的商用電腦，開始進入換機潮，「今年寒冬過了之後，就可以樂觀看待明後年。」

上周外資買超緯創(3231)55,107張居個股第一名，今早低接買盤仍積極，目前緯創成交已逾13萬張居首。上周外資亦買超光寶科23,018張，買超宏碁(2353)14,998張，買超仁寶13,413張，股價均相對有撐。

法人認為，廣達上周五已出現低接買盤，短線可留意股價率先回穩的AI概念股。AI概念股走勢動見觀瞻，若能守住上周低點，將形成短底型態，醞釀短線反彈。（時報資訊 沈培華）

（3）盤中熱門焦點股：

1.廣達(2382)：AI伺服器營運貢獻逐步加大，匯豐證券目標價看340元，上周五外資翻多買超萬張，價量俱揚走高6%，收復月線。

2.中環(2323)：上半年每股盈餘達1.9元，全年有望擺脫虧損，獲三大法人轉買，股價放量走強約4%，位於所有均線之上。

3.群翊(6664)：Q2三率三升，全年營運看俏，早盤爆量頻觸漲停144.5元。

4.牧東(4950)：7月營收年增64.02%，連拉3根漲停，收復月線。

5.仁寶(2324)：AI拚後發先至，外資翻多+投信連5買，一度帶量漲8%，重返月線。

6.緯創(3231)：今年來融資暴增13.74萬張，上周五遭外資及自營商共賣超7714張，開低震盪，110元保衛戰。

7.廣運(6125)：搭上AI伺服器散熱題材，股價開低走高3.7%。

8.東陽(1319)：7月、前7月稅前淨利雙創同期高，但盤初隨大盤跌逾3%，60關失守。

9.第一銅(2009)：期銅創3個月來最大單周跌幅，拖累盤初股價跌破前低，30關警鈴大作。

10.潤泰全(2915)：上半年每股盈餘4.46元，遠低於去年同期的14.76元，但盤初股價逆勢開高，收復5日線、觸及月線。

11.中鴻(2014)：據FactSet調查，共8位分析師對其做出2023年EPS預估，中位數由0.53元下修至0.48元，其中最高估值1.02元、最低-0.75元，預估目標價為25元，盤初股價跌逾3%、丟失季線。

12.三陽工業(2206)：汽機車銷售佳+處分資產挹注，H1每股盈餘4.57元創高，股價平盤上下震盪，拚返月線。

13.中華(2204)：H1每股盈餘5.55元，大勝去年同期的虧損7.52元，但短線漲多賣壓隨大盤坐大，盤初股價重挫逾5%，失守90關、跌落月線。

14.台積電(2330)：上周五ADR大跌2.96%，今早股價續跌探至538元。

15.沛波(6248)：前7月營收年增32.03%，H2營運趨樂觀，盤初股價彈升逾3%，收復5日線、月線。

16.矽統(2363)：董事長由聯電董座洪嘉聰擔任，強化集團IC設計業務，股價逆勢續攻新高。

17.智原(3035)：先進製程與先進封裝為新營運動能，法人轉買，股價逆勢上攻300元。

18.華泰(2329)：第二季每股純益0.72元創佳績，擁AI題材，股價逆升。

19.長榮航(2618)：長榮海運申讓、要賣37.5萬張持股，股價承壓。

20.長榮(2603)：Q2維持獲利，上半年稅後淨利101.35億元，年減95％，每股盈餘為4.79元。股價開平後承壓。

21.五福(2745)：第2季每股盈餘2.28元，為掛牌以來新高，法人買超支撐股價。

22.晶華(2707)：Q2、H1營運勝疫前，上半年每股盈餘5.54元。股價隨台股下壓。

23.基泰(2538)：上半年EPS為1.48元，賺贏去年全年，並授權董事長處分「基泰忠孝」大樓，股價續強。

24.慧洋-KY(2637)：上周五BDI指數連2跌；第三季不太旺，股價跌逾4%。

25.大宇(1445)：Q2淨利年增161.42%，早盤股價走揚約2.8%。

26.美利達(9914)：在陸產銷成長帶動毛利率顯著回升，整體下半年出貨優於上半年。早盤急拉躍上短均，一度站上225元最高拚收年線。

27.日友(8341)：前7月營收年減16.06%，稍早打入跌停價119元、波段新低。

28.台玻(1802)：基本面樂觀加上三大法人連3日買超，不敵大盤疲弱，今早放量下跌。

29.碩天(3617)：上半年每股賺8.37元，16日除權息獲買盤搶進，一度衝高7%，改寫天價260元。

30.鴻海(2317)：再奪輝達大單，躍AI伺服器晶片基板最大供應商，聞訊勁揚逾1%，重登月線。

31.新光金(2888)：前7月累計虧損剩6億多元，法人預期，到8月有機會轉虧為盈，惟遭外資連5賣，跳空殺低2%，月線告急。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）漲多賣壓出籠 瓦城重挫陷貼權息

連鎖餐飲集團瓦城(2729)股東會通過配息3.5元、配股1.5元，今（14）日以289元參考價除權息交易。瓦城股價11日觸及343.5元的逾9年1個月高點，但最終以336元平盤作收，今日在漲多賣壓出籠下開低走低，重挫6.92％至269元，窘陷貼權息態勢。

瓦城股價今年以來緩步震盪走升，8月以來上攻力道明顯轉強，估算今年以來漲幅已逾64％，其中自7月中以來1個月漲幅達約23.6％。三大法人近期偏多操作，上周合計買超達845張，其中外資買超783張、自營商買超77張，投信則賣超15張。

瓦城受惠疫後餐飲回溫、展店效益顯現、節慶檔期及行銷活動助攻，2023年第二季淡季不淡，歸屬母公司稅後淨利1.25億元創同期新高、歷史第三高，每股盈餘4.07元。上半年歸屬母公司稅後淨利2.75億元，較去年同期大幅轉盈，每股盈餘8.91元，雙創同期新高。

隨著暑期旺季到來，瓦城7月自結合併營收5.4億元，月增18.91％、年增25.56％，站上今年次高，改寫同期新高、歷史第三高。累計前7月合併營收33.83億元、年增35.79％，續創同期新高，營運動能持續暢旺，集團看好下半年餐飲市場持續蓬勃發展。

瓦城下半年加速展店步伐，第三季預計新展「瓦城」誠品新店店及「時時香」華泰名品城、誠品新店店、台南南紡店與「樂子」台中三越店等5家新店，看好在商場暑期人潮暢旺，以及各百貨周年慶檔期接續報到，可望迎接另一波來客高峰。

瓦城定調今年為營運「衝刺年」，因應市場趨勢積極布局搶占復甦商機，並啟動30500計畫深耕台灣、布局全球，同時採取一系列育才、留才措施。今年預計在台新展達18家店，並預計明年第二季進軍美國洛杉磯，目標在2030年達到全球30個品牌、500家店規模。（時報資訊 林資傑）

（5）仁寶不甩外資低「目標價」 逼近漲停

外資報告的目標價「參考」就好？！外資今天出具報告，給予目標價23.8元及26.5元。但仁寶(2324)今早股價漲逾半根停板，最高價為33.7元逼近漲停。

上周法說會後，外資大都給予「中立」或「表現劣於大盤」的評等。但台股大盤今早下挫逾百點，而仁寶卻是逆勢反彈，盤中漲逾6個百分點。外資認為仁寶在NB營收的占比依然偏高，但從仁寶經營階層對AI伺服器釋出的企圖心，還是支撐了今早仁寶的強勁反彈。

上周仁寶的法說會上，有90％的問題聚焦於仁寶的AI伺服器營收占比程度及其潛力。仁寶對HGX系列表達了企圖心，所有今年的AI伺服器產品主要還是聚焦在PCIe版本，這些版本已經在ODM（原設備製造商）如廣達(2382)、英業達(2356)等公司生產了好幾年，而不是市場目前所感興趣的那種人工智慧伺服器。

目前，大部分的仁寶AI伺服器產品處於level 6（約80％），但公司希望在2024年下半AI伺服器產品有更大步的晉升，包括對HGX和level 10級產品的生產。管理層認為level 10產品可能佔2024年總AI伺服器收入的40-50％。（時報資訊 任珮云）

（6）今年業績戰高 僑威逆勢揚

僑威(3078)因中高階PC電源需求強勁，第2季稅後盈餘為4.9億元，季增82.16%，累計上半年每股盈餘為3.34元，下半年電子產業普遍預期旺季不旺，僑威表示，雖然9月訂單陸續進來，但目前整體市場略顯保守，公司將力拚第3季營運與第2季相近，今天盤中股價逆勢走高。

上半年電競產業需求快速回升，由於電競主要品牌廠幾乎是僑威的客戶，中高階(550W上下)電源產品佔公司PC產品營收約90%，讓僑威上半年業績表現亮眼，第2季合併營收為29.98億元，季增32.72%，營業毛利為7.34億元，季增33.64%，單季合併毛利率為24.51%，季增0.17個百分點。

營業淨利為5.03億元，季增38.4%，營業淨利率為16.79%，季增0.69個百分點，稅後盈餘為4.9億元，季增82.16%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.16元，累計上半年稅後盈餘為7.59億元，季增1.08倍，每股盈餘為3.34元。

展望下半年，僑威表示，雖然9月訂單陸續進來，但目前整體市場略顯保守，公司將力拚第3季營運與第2季相近，全年業績有望創下歷年新高。

為因應美國等海外客戶需求，僑威積極擴建越南廠區，目前越南廠佔總產能約1到2成，僑威希望今年底或明年越南廠佔總產能比重能拉升至3成，未來大陸廠區將以供應大陸市場為主。 （時報資訊 張漢綺）

（7）勤誠偏弱整理 5日及10日線有壓

伺服器機殼廠商勤誠(8210)法說會釋出營運方面，勤誠目前AI持續接到新專案，包括美洲、中國與中東市場都有新機會，不過基於保密協定，不會透露太多，今年AI伺服器佔比約15~20%，由於AI產品ASP、毛利率較佳，對於下半年與明年毛利率優化也有幫助。早盤勤誠股價仍偏弱整理，持續游走在5日及10日線之下。

勤誠上半年透過五股NCT廠協助客戶高階AI伺服器專案小批量出貨，五股NCT廠主要負責打樣與少量多樣的精品產品，可以說是小兵立大功，小批量產品獲得客戶高度認可，該產品Q3也進入開模階段，預計Q3後半段量產。嘉義廠主要因應北美市場，今年受伺服器庫存調整影響，稼動率還待提升，也持續提升製造能力，準備迎接9月AI伺服器專案量產，已增加一條新產品，期待明年嘉義廠貢獻放大。

此外，勤誠與控制器大廠新代科技，攜手中正大學、雲科大、虎科大、嘉義大學及新代子公司聯達智能，舉辦第二屆勤誠新代盃智慧機器人產學研習營，本屆冠軍隊伍由中正大學「羅爸特」團隊，以底座鎖附及掃碼自動化實作成果，展現優異的生產速度與品質，榮獲評審團高度肯定，抱走總冠軍獎金10萬元。

勤誠董事長陳美琪表示，研習營有許多優秀的學生，尤其是年輕學子勇於挑戰、不畏艱難的熱血投入。我很感謝新代的全力支持還有四所大學的共襄盛舉，以及所有夥伴、教授、評審的無私付出，我們齊心壯大研習營並成功翻轉教育，以產學接軌降低學用落差。去年有一名參加研習營的同學，畢業後直接加入勤誠嘉義廠，與團隊共同投入自動化應用；今年我更看到科技女力的崛起，尤其總冠軍團隊全為女同學，為產業帶來無限可能，還看到科技人才競爭力的提升，學生們用行動為自己闖出一片天。（時報資訊 任珮云）

（8）晟德等3檔躺平、生醫股慘摔4%

生醫股在晟德(4123)Q2轉虧重摔跌停，美時(1795)、藥華藥(6446)跟進躺平，股王保瑞(6472)跟進大跌半根停板，華安(6657)、寶齡富錦(1760)、晉弘(6796)、台耀(4746)、健喬(4114)、長佳智能(6841)、杏一(4175)、中天(4128)等聯袂殺低，拖累上市櫃生醫類指大跌4%吊車尾，僅訊映(4155)、泰福-KY(6541)、泰亨光(6747)、長聖(6712)等抗跌有撐。

生技股半年報紅不讓，高獲利股中除保瑞、麗豐-KY、軒郁尚未公布財報外，其餘大致都已出爐，目前至少有29家EPS超過2.5元，其中9家賺逾半個股本。

眼球股族群上半年獲利坐穩前段班，但出現大洗牌，晶碩(6491)EPS以10.06元穩坐族群獲利王寶座、大學光(3218)EPS達6.58元首度超越精華(1565)的5.97元，今日在大盤氛圍不佳下同步下挫；去年賺逾一股本的視陽(6782)受累大陸品牌客戶庫存偏高，EPS僅1.52元，股價下挫半根停板，亨泰光(6747)EPS達3.8元逆勢走揚逾2%，EPS為3.12元的寶島科(5312)下跌逾2%。

製藥股在缺藥潮中營運翻身，保瑞(6472)、美時(1795)15日同步召開法說會，較勁味道濃厚，法人看好兩家公司都有機會上修今年的營收、毛利率，保瑞若不論4月獲利，以第一季加計5、6月的EPS已有19.5元水準，已賺贏去年全年的18.52元，篤定改寫年度新高。先前股價創下1030元天價後拉回整理，近日填權行情不佳，今日重摔近半根停板。

美時(1795)上半年EPS達9.43元符合預期。法人預估因去年第三季基期較高因素，本季營收恐出現雙位數年減，但第四季有機會恢復年增，近五日遭三大法人買超5千張，股價連3黑，今日摜至跌停改寫近半年低。

力拚朝全球50大藥廠推進目標邁進的晟德(4123)Q2轉虧、每股虧1.57元，上半年歸屬於母公司業主淨利5859萬元，每股盈餘0.1元，在業績欠佳拖累下苦吞跌停，失守半年線。

再生醫療受惠指標廠長聖(6712)7月營收以6,060.4萬元刷新高、月增5.76％、年增7.23％；累計前七月營收3.37億元，較去年同期小幅成長1.44％，下半年營運可望持續穩健向上，在買盤相挺下逆勢勁揚，暫守170關。

分析師表示，依過往經驗觀察，生技業下半年獲利通常都會優於上半年，法人看好今年族群獲利將優於去年再創高。股王保瑞明日召開法說會備受市場關注，預料將成為多空較勁分水嶺，法人看好全年每股獲利應會落在年初預估的35～45元區間內。(時報資訊 龍彩霖)

（9）千金股弱勢盤整 股王信驊苦守低點

AI題材股今早幾全軍覆沒，僅廣達(2382)等少數個股力撐。千金股的AI題材股高達五檔，今早以緯創集團的緯穎(6669)盤中表現最抗跌。隨著台股下壓，多檔千金股股價回落至今年相對低檔，股王信驊盤中下探2110元，力撐近期低點2080元。

股價第二的大立光(3008)受到利空消息影響，盤中低點2020元守住二千元大關，為5月中以來新低，與台股表現相近。針對11日檢調單位到公司進行調查與搜索，大立光表示，主要是因軟體授權有爭議，對公司財務業務無重大影響。

整體高價股股價持續修正，可見大戶操作偏空，也影響多頭信心。

千金股中先前盤中一度登上股王寶座的世芯-KY(3661)則因短線跌深，今股價相對有撐。

世芯-KY今年營運表現強勁，且市場預期有機會列入MSCI新成份股，先前股價連日上攻，但MSCI公布的新成份股並未在列，預期落空，股價由2000元急跌到1800元。

AI題材股今早跌多漲少，除廣達等少數個股外，股價持續下探，千金股也跌多漲少，股王信驊(5274)早盤續弱但守住本波低點。信驊目前股價已跌到今年2月以來低點，相對台股更為弱勢。

台股今早再重挫逾260點失守頸線，目前千金股有五檔為AI概念股，股價續弱勢盤整，尚未扭轉向下比價之頹勢。

創意在7月28日法說會時下修今年營運目標，預期獲利恐轉為衰退，引發失望性賣壓。創意今早相對抗跌，並未再探新低價，此檔股價何時進一步反彈，將牽動多空氣氛。

千金股目前有七檔，其中AI概念股高達五檔，今早以緯創集團旗下小金雞緯穎(6669)以及創意盤中表現相對抗跌。

今日盤中，千金股僅緯穎一度逆漲。目前信驊以2140元居於股王地位，大立光2060元居次，二千元以上只剩這兩檔，力旺(3529)以1850元居第三位，世芯-KY的1810元為第四高價股，緯穎目前1565元為第五高價。不斷電系統（UPS）廠旭隼(6409)1520元居第六。創意(3443)目前小跌5元為1265元仍為第七高價。（時報資訊 沈培華）

（10）外資調升美利達獲利預估 巨大、美利達股價一度競速

自行車雙雄14日在美利達（9914）盤中最高飆漲到225元、大漲8％下，一度超車股王巨大（9921）的221元！目前巨大股價維持在219元附近，美利達回落到216元左右，雙雄股價仍維持紅盤。

外資券商表示，美利達第二季每股盈餘2.25元，遠超過市場預估，原因是毛利率優於預期且認列匯兌利益。

外資券商認為，由於客戶庫存調整可望於第三季告一段落，預估自第四季起，美利達獲利將恢復年增，進而推升個股評價，第二季獲利明顯優於預期。

巨大（9921）、美利達（9914）上半年受到歐美通路去化庫存影響，獲利分別縮水逾4成。其中，巨大EPS為5.15元、美利達EPS為4.14元。

值得一提的是，雙雄受惠大陸中高階自行車續熱，推升大陸市場產銷量大幅成長、上半年占集團營收比重明顯提高，帶動整體毛利率成長。（工商時報 曾麗芳）

（11）Q2獲利登第3高、H1締新猷 漢唐極力抗空

無塵室設備工程廠漢唐(2404)2023年第二季稅後淨利「雙升」至12.37億元、每股盈餘6.6元，雙創歷史第三高，上半年稅後淨利23.64億元、每股盈餘12.61元，雙創同期新高。展望後市，公司雖保守預期下半年成長動能趨緩，但預期全年營收持穩向上，仍有機會再創高。

漢唐配息15元、7月中以204.5元除息交易後緩步震盪走升，耗時13個交易日完成填息，8日觸及234元的近2月高點後拉回修正。今（14）日不畏大盤重挫，在績優題材護體下開高上漲2％至288元，目前回落至平盤附近震盪。

漢唐2023年第二季合併營收176.2億元，季增13.16％、年增達76.02％，創歷史次高。營業利益15.61億元，季增5.9％、年增25.48％，配合業外收益躍增，使歸屬母公司稅後淨利12.37億元，季增9.79％、年增達41.64％，每股盈餘6.6元，三者均創歷史第三高。

累計漢唐上半年合併營收331.91億元、年增達1.1倍，營業利益30.36億元、年增達57.14％，配合業外顯著轉盈挹注，使歸屬母公司稅後淨利23.64億元、年增達68.28％，每股盈餘12.61元，全數改寫同期新高。

不過，觀察漢唐本業「雙率」表現，第二季毛利率、營益率「雙降」至11.16％、8.86％，分為近8年、近5年同期低點。上半年毛利率自15.56％降至11.38％、創同期新低，營益率自12.23％降至9.15％，則為近8年同期低，主要受美國業務成本結構高於預期影響。

漢唐7月自結合併營收41.94億元，雖月減8.41％、降至11個月低點，仍年增16.59％、改寫同期新高。累計前7月合併營收373.86億元，年增達92.7％、續創同期新高。展望後市，公司雖保守預期下半年成長動能趨緩，但預期今年營收至少可持平去年、有機會再創高。

漢唐業務長暨發言人許俊源先前法說時表示，今年景氣雖不如去年熱絡，主要客戶投資速度有所緩和，但並未大幅減少，截至5月底在手訂單規模達601.79億元。根據過往經驗，預估至年底約有3分之1的在手訂單可執行完畢認列營收。

對於近期整體毛利率及營益率下滑，許俊源坦言主因美國業務雖維持獲利，但成本結構高於預期所致。不過，最壞時期已落於去年第四季至今年首季，目前獲利率已略有改善，規畫派駐大比例台灣監工及大量台灣工人赴美，盼藉此激勵提升美國工效、克服相關問題。

許俊源指出，漢唐憑藉工程技術及管理品質等綜合管理能力，使公司客戶黏著度高，近期中國大陸亦接獲新客戶訂單，預期今年會持續接獲新案訂單。由於,龍頭客戶規畫將多數先進高階製程留在台灣，認為未來接單及業績仍具成長動能。

投顧法人預期，漢唐今年各季營收大致相當，預估全年營收將成長15％，稅後淨利小增近4％，每股盈餘約21.8元。由於客戶在新竹、高雄、台中、中國大陸均有廠務工程新需求，預期明年營收及獲利仍有機會再成長。（時報資訊 林資傑）