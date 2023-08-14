8/14上市、櫃企業營運快報

今（8/14）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.受惠自有品牌銷售表現持續穩健增溫，地板品牌銷售商寶陞（2948）公布上半年稅後淨利6,998萬元、每股稅後盈餘（EPS）2.82元。

上半年表現佳，寶陞指出，集團於美國德州、加州等地區設立自有銷售據點，帶動旗下Artisan Hardwood高階地板銷售表現，且隨著營運規模穩健擴大，精實內部良好營運管理所致。

2.遠傳今年成為台灣首家取得微軟授權解決方案夥伴資格（Licensing Solution Partner，LSP）的電信業者，雙方更展開數位淨零雙領域的戰略合作，積極協助連接器大廠瀚荃集團升級轉型。

瀚荃集團看準雲端服務訂閱制不可逆的科技趨勢，由遠傳協助將地端版Office升級至雲端版，陸續導入Microsoft 365 one drive數百個席次、Microsoft Teams等應用，不僅要以科技提升營運效率，更快速接軌ESG、AI等全球趨勢，實現創新的製造服務業價值。

3.近期台股震盪加劇，尤其漲多的半導體與AI概念股回檔較深，對存股族來說，正是尋找優質企業低檔進場的機會。

兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(00932)為兆豐投信首創結合「永續」+ 「高股息」+「等權重」的股息型ETF，挑選出具備ESG、高配息的企業，是繼00921後的第二檔台股等權重ETF，8月15日正式展開募集。

4.花旗集團今(14)日宣布，已成功完成將其台灣消費金融業務出售並移轉至星展銀行。花旗於2022年宣布此交易案，交易協議包括零售銀行業務、信用卡業務、房貸及消費者信用貸款業務，以及近三千名花旗員工的移轉。

5.連鎖飯店集團寒舍(2739)受惠國際旅客回流及比較基期較低，2023年第二季及上半年營運轉虧盈，稅後淨利0.39億元、1.21億元雙創近6年同期高，表現超越疫前。展望後市，隨著暑期旺季及跨境旅遊轉熱，旗下都會飯店第三季住房率達近75％，可望推升業績成長。

6.炎洲集團公布第二季財報，炎洲(4306)累計前二季合併營收60.45億元，稅後淨利3.44億元，每股獲利為0.56元；新洲(3171)前二季合併營收6.92億元，稅後淨利0.53億元，每股獲利為0.85元。展望下半年，有鑑於上半年市場需求疲軟，集團預計下半年營收可望回溫。

7.財團法人電信技術中心上月和數位發展部簽訂「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」契約，並隨即進行「非同步衛星網路租賃既傳輸服務採購案」招標作業；美商AERKOMM台灣子公司愛爾康資料處理(股)公司(以下簡稱愛爾康台灣)之獨家總代理億杰(3089)則成功取得此標案。未來，愛爾康台灣與億杰將持續密切合作，深耕台灣市場並搶啖衛星商機。

8.隨AM（售後維修）業務需求續熱，東陽（1319）今年淡季表現不淡，14日自結7月稅前盈餘3.53億元，年增54％，，累計前七月稅前盈餘19.27億元，年增24％，單月及前七月皆創歷年同期新高，每股稅前盈餘3.21元。

9.代銷業務前期投入的營業費用已提前陸續攤提，加上大數據分析優化營運管理與銷售策略，代銷業者海悅(2348)2023年第2季繳出三率三升表現的好成績。下半年代銷業務來源無虞，加上又有建案入帳，今年全年度營運樂觀以待。

10.統新(6426)上半年受到全球布局5G放緩衝擊，每股損1.89元，相較去同期由盈轉虧。展望後市，隨著美國祭出「寬頻大基建計畫」，而大陸5G基礎建設仍持續投入，後續可觀察經濟復甦情況，故統新對中長期營運展望持續正向。

11.王品集團喊出「一周一新店」，8月已經發包裝修18家新門店，今年已完成51家門店規劃，提前達成全年50家新店目標。近期「享鴨」、「初瓦」進駐高雄，「阪前」第二家門店落腳台中，為滿足營運需求，王品集團擴大招募500名正職同仁，中餐品牌也宣布招募起薪最高調升至35800元，調幅約為8％。

12.程曦資訊(6898)上半年合併營收4.8億元，年減5.10％，營業淨利1億元，年增6.35％，稅後淨利0.83億元，年減3.25％，每股稅後盈餘4.42元。