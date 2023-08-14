AI走勢分歧 台股早盤挫百點 失守16,500點

台股14日開低下挫，指數盤中一度下跌逾150點，暫報16,471點，權王台積電（2330）股價下跌4元，來到542元，洋華（3622）亮燈漲停、必應（6625）大漲逾7％，扮演盤面強勢股。

關注美股11日表現，收盤S&P500上漲1.12點，上漲幅度0.03％，收在4,468.83點；道瓊指數上漲52.79點，上漲幅度0.15％，收在35,176.15點；那斯達克上漲15.97點，上漲幅度0.12％，收在13,737.99點；費城半導體指數下跌82.47點，跌幅2.29％，收在3,514.55點。

法人預估，聯準會7月FOMC會議升息1碼，符合市場預期，並強調讓數據決定後續的升息是否恰當，研究部認為若就業及通膨降溫趨勢延續，聯準會將於9月FOMC會議跳過升息；預期短線S&P500指數區間位於4,200點至4,600點之間。

第一金投顧表示，美股收黑，美超微、輝達等AI指標大廠股價大跌，拖累台灣供應鏈表現，多檔AI類股下挫，台股失守季線，8月以來台股震盪回檔，市場籌碼凌亂，AI類股長期趨勢依然看好，可持續關注伺服器代工、機殼、散熱、電源供應器、零組件等產業龍頭，伺機佈局基本面佳、評價較低個股。

另外，9月進入蘋果新機拉貨旺季，可留意蘋果供應鏈，進入旺季有補漲空間。MSCI季度調整8月11日公布，預計8月31日尾盤生效。操作上慎防修正風險、嚴格停損，嚴控資金持股水位。

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