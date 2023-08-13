華航、矽統等16檔H1賺贏去年 外資加碼

台股摜破季線，外資上周賣超327億元，市場對後市看法偏保守，上市櫃公司14日將截止公告半年報，投資專家表示，市場將檢視半年報，選股回歸基本面，篩選航空雙雄、矽統（2363）、華航（2610）、長榮航（2618）等16檔，上半年已賺贏去年全年，且上周外資積極加碼，基本面有撐。

據統計，在逾1,800家上市櫃公司中，已有1,400家公告第二季財報及上半年財報，其中，有237家上半年賺贏去年全年、或與去年全年打平、或虧損小於去年全年，進一步篩選「上半年賺贏去年」則有121家。

再從這121家篩選外資上周五（11日）及上周整周均同步買超股則有16檔個股，包括華航、矽統、長榮航、基泰、潤隆、華夏、雄獅、寶一、新復興、富野、美亞、鳳凰、成霖、一詮、寒舍、南港等。

從這16檔個股可以明顯看出，主要集中在航空航太、觀光飯店、旅行社等，另半年報是營造建材股入帳高峰期，帶動半年報表現亮眼，以及分散在鋼鐵、橡膠、塑膠等，主要以傳產股居多，傳產股在16檔中占了13檔；另電子股則有IC設計股、高頻微波通訊基本、導線架等。

航空、觀光飯店、旅行社股等，主要與疫後商機大爆發，再加上暑假帶動國內外旅遊激增、內需觀光飯店股營收及獲利爆增等；尤其，觀光餐飲股7月及累計前7月營收也同步出現逾七成年增率，預期8月仍可望維持成長動能。

第一金投顧董事長陳奕光指出，今年台灣經濟成長率（GDP）可望一季比一季好，上市櫃公司獲利也是一季比一季成長，第一季獲利近6,000億元，估計第二季在6,000億～6,500億元之間，上半年為1.2兆元，第三季及第四季估計在7,000億元及7,300億～7,500億元附近，半年報公布後，市場將漸反應下半年營運優於上半年，明年獲利可望大幅成長正面訊息。

台新投顧副總黃文清認為，台股這波整理時間可能會到8月下旬之後，在市場多頭信心受挫後，建議此時可留意第二季季報及半年報優異股，配合外資法人買盤有助籌碼穩定，不過，投資人要留意股價位階，對於股價仍在高位階，不建議加碼。

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