台股無攻而返 3大壓力罩頂 曝本周主旋律

美國7月生產者物價指數（PPI）攀高，11日輝達、超微等人工智慧（AI）晶片類股大跌，拖累費半及那指科技股下挫2.29％及0.68％，投資專家認為，台股面臨電子股主流AI漲多回檔、融資浮額待整理階段，以及美國科技股震盪整理，上半周台股恐回測16,593點頸線支撐，待14日上市櫃公司半年報全數出爐、17日台指期結算後，下半周多頭仍有反彈空間，本周台股將是「先蹲後跳」的格局。

美國公布7月消費者物價指數（CPI），年增率3.2％，低於市場預期，暫停升息升息預期提高，惟聯準會官員態度偏鷹，造成11日那指、費半等科技指數收黑，恐拖累14日台股走勢。

此外，台股今年來大增518.96億元，緯創今年來融資暴增13.74萬張，廣達、英業達、康舒、長榮航、神達及光寶科增加2.5～5.02萬張，AI概念股衝第一。此外，融資使用率逾五成的公司包括華星光、東浦、海灣、磐儀、匯鑽科及波若威等共計23檔，光通訊概念股人氣更是強強滾。

統一投顧董事長黎方國指出，近期美超微、台積電、聯發科、創意等所公布展望內容並不佳，市場失望性賣壓出籠，導致這一波強勢的科技股漲多拉回，就經濟發展趨勢來看，日前主要經濟預測單位調降台灣經濟成長率預期值，所持理由是上半年經濟成長率（GDP）負值，下半年才會逐季成長，8月上旬是科技股反映半年報已知利空的調整期，加上美國科技股依然動盪，接續下半年經濟成長動能轉強，科技股才步出谷底。

台新投顧副總黃文清則說，美超微回跌反映出美國科技尚未止跌，在半年報完全出爐前，台股指數空間不大，仍以個股表現為主，市場對於廣達半年報反映如何？將是14日盤面觀察的重點。

上周台股從16,870點附近，試圖反攻萬七大關，無攻而返，周線兩黑、跌幅1.43％，收在16,601點，呈現價跌量縮格局。黃文清認為，指數一旦跌破16,593點頸線（即7月7日低檔），必須迅速收復，方能有利多頭；至於籌碼面，指數摜破季線，8月以來融資餘額共減少58億元，降至2,185億元，但融資減肥幅度不及指數跌幅，意味短線浮額有待進一步清洗。

本周即將除權息指標公司包括大立光、華南金、光寶科等，大立光17日除息每股配發現金股利26.5元，儘管上周傳出遭檢調搜索消息，黎方國認為，搜索情事與業務無關，加以智慧型手機產業庫存調整已近尾聲，大立光進入長線底部區，因此填息可能性相當大。

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