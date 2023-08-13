陳子謙｜短跌趨勢未止穩 漸回歸基本面

市場分析：美國七月CPI年比3.2％雖較前期3％走升，惟低於市場預期3.3％，月比持平0.2％且核心CPI年比4.7％持續下降，均符合市場預期；觀察細項結構，CPI年比走升主因能源價格自-16.7％反彈至-12.5％幅度不小，但其餘細項包括食品價格、其他商品、住宅成本等均維持下降趨勢，顯示通膨近況仍在聯準會控制中，通膨議題不致引發股市大幅波動，而市場預期9月FOMC會議維持基準利率不變之機率則上升。

就美股四大指數來看，科技類主體之那斯達克與費半指數回檔幅度較深，均回測季線附近支撐且尚未見明顯止跌，細究近兩周股市回檔，主因美國公債殖利率出現連續上升直逼去年前高，原先股市偏多資金行情戛然反轉。

而美債殖利率上升主要原因有三，包括美國財政部將發行新中長期公債，日本放寬YCC政策，以及惠譽突襲式補刀調降美國信評。

目前美債10年期殖利率仍處中期上升趨勢，在上述情況未見本質性改變之前，股市資金行情退潮並逐漸回歸基本面，因此預期較難在短期內迅速V轉翻多創高，甚至將維持偏弱勢低檔震盪，而台股同理亦然。

投資策略：台灣景氣燈號連續八顆藍燈僅微幅走升，外銷訂單恐連續11月負成長，台經院近日下修GDP至1.66％保2落空，顯示台灣經濟正處谷底並持續呈現L型緩步復甦，台股自高檔資金行情進入基本面修正回跌實屬正常，目前台股指數已跌至16,600前波低點頸線支撐。

相較於前次七月初回測，此次回測整體結構明顯較為偏空，包括長黑摜破上揚季線、周K高檔轉折翻空、KD值持續探底未偏低、MACD黑柱狀體逐日擴大、上檔融資套牢賣壓沉重、新台幣匯率貶至今年新低、外資賣超趨勢延續、櫃買指數跌破半年線與AI旋風起漲點等，基本籌碼技術面面俱不到，不排除加權指數跌破前波低點支撐並引發停損賣壓，短線以站上五日下彎均線為止跌基準，惟之後恐趨於震盪，而重回月季線之上方屬翻多，在此之前逢低買進以保守區間操作與嚴設停損點為主。

近兩周台股下跌期間，內資投信由原先高檔連續賣超，轉為逢低持續買超，且換股操作相對積極，買超標的雖多仍以AI概念股為主流，但也開始出現其他族群，而不再是AI獨大，而且著重之個股與先前大不相同，後續選股方向建議留意近期投信持續佈局者將相對易漲抗跌，以及AI概念、散熱、PCB、網通、能源發電、軍工航太、工業電腦等。（文／中信投顧股市分析師陳子謙）