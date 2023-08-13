這原因 法人維持台塑四寶「中立」評等

台塑四寶公布7月營收，僅台塑化（6505）營收呈現小幅月減，其他三家營收普遍較上月呈現正增長，並對下半年產業景氣轉趨樂觀；法人表示，受惠於產品價格止跌反彈，塑化廠第三季有望享有存貨利益，營運將優於第二季，但因考量營運成長動能仍受限，維持台塑四寶「中立」投資建議。

台塑四寶7月營收合計約1,183.45億元，月增3.2％、年減24％；累計前七月營收達8,507.5億元，年減24.4％。其中以南亞（1303）表現最佳、月增8.7％，而台化（1326）則已連兩月成長，無論售量、售價差都有增加，台塑（1301）月增4.7％，僅台塑化仍較上月衰退0.7％。

台塑四寶認為，近期原油及石化產品價格跌深反彈，大陸提出多項刺激經濟措施，客戶預期行情已近谷底，逢低增加採購量，而印度近年PVC年需求成長率超過10％、第三季為傳統旺季，加上電子產業鏈庫存水位逐漸正常化，電子消費新品進入備貨旺季，8月、第三季營運持穩升溫看待。

群益投顧表示，自7中下旬開始，為反映國際油價反彈，石化產品報價多數呈現同步調漲，中下游產品利差方面，PE及PVC現貨利差已見改善，而其他產品利差則仍處於弱勢整理；獲利方面，受惠於產品價格止跌反彈，塑化廠第三季有望享有存貨利益，營運將優於第二季，但考量營運成長動能仍受限，維持台塑四寶「中立」投資建議。

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