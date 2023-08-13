儒鴻營運擁「1優勢」500元大關失而復得

成衣龍頭廠儒鴻（1476）日前法說會釋出9月訂單恐變少、沒有明年奧運題材、加上明年訂單尚未明朗等保守說法，出現失望性賣壓，股價一度失守500元大關，但法人仍看好公司與同業具差異化、有助於ASP的維持，股價連續二日出現強彈走勢，上周五（11日）以513元作收，500元大關失而復得。

法人則認為，雖然客戶仍偏好於下短單，但下單後補單的意願很高，反映終端銷售的表現並不差，因此預期第四季的成衣營收會有明顯增加，維持儒鴻的投資建議為「買進」，目標價585元。

儒鴻董事長8日在法說會上指出，9月季節轉換，訂單恐變少，第三季營運會和第二季持平，且為因應庫存調整，訂單都是先下短急單，反應好再追加，明年第一、二季營運要看今年11月訂單狀況才會明朗化。

至於明年奧運題材，因奧運周邊產品毛利不高，賺不了錢，啦啦隊服很便宜，儒鴻較少進行相關布局，奧運題材對儒鴻影響不大。

群益投顧表示，雖然客戶仍偏好於下短單，但下單後補單的意願很高，反映終端銷售的表現並不差，訂單能見度不高只是因為客戶對先前的庫存打消過程仍心有餘悸，才會多以短單因應，並非需求不佳。展望第四季，觀察到目前儒鴻布料的出貨量已有明顯回升，預期第四季的成衣營收也會有明顯的增加。

群益投顧認為，儒鴻持續提升產品附加價值，可以與同業做到差異化，維持自身競爭力，持續開發新的客戶分散對單一客戶的依賴也有助於公司ASP的維持。此外，印尼廠的效益在未來市場需求回溫稼動率提升後將會顯現，提升公司獲利能力。

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