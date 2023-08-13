散戶注意!8月大換股?老謝:1族群黃金交叉

AI狂潮近尾聲，財信傳媒董事長謝金河表示，股價到高檔，就必須面對基本面的考驗與修正，是每年8月股市「必修課」，通常經過半年報考驗過後，市場才會重新出發，並指台股8月的主旋律將切換，除廣達、光寶科、緯創、緯穎等AI供應鏈，9周KD值正從90左右高檔反轉向下，提醒散戶警戒，也認為軍工與AI在技術指標正好背道而馳，如7月營收創高的 jpp-KY，周線KD指標在30左右的低檔交叉向上，就是正面訊號。

謝金河在最新一期《先探》指出，台股5月下旬至今，會漲的個股都是AI概念股，包括廣達從70.8漲到271元；技嘉從102漲到382.5元；光寶科從62.8飆升到174.5元；緯創從28.8大漲到161.5元；緯穎從718漲到2145元，這幾檔是核心的AI伺服器股。

然後是伺服器機殼，營邦從98.5漲到498元；勤誠從71.3漲到249元；晟銘電從17漲到62元。再來是散熱族群，雙鴻從142漲到343.5元；奇鋐從103漲到373.5元；健策從357漲到697元；廣運24.6漲到108.5元；力致從51.2漲到169元；建準從41.05漲到155元；與CoWos沾到邊的弘塑，也從218漲到714元；辛耘從70漲到266.5元。

而這次走勢正好與AI股倒著走的是軍工股，5月下旬黃仁勳來台，軍工股在5月底、6月初攻到最高點，像漢翔的67.3元在6月21日，最早到頂的是長榮航太，4月18日就到128元的最高點，千附精密在4月28日到156.5元，精剛的46元在4月18日，亞航的67.4元在6月12日，全訊的223.5元出現在5月5日，龍德造船最高點146.5元在4月13日。

謝金河更說，自己之所以逐一把高點、時間標示出來，用意是在告訴大家，台股原本的重心在軍工、新能源、資安等類股，像安碁資訊的最高點237元出現在4月20日，這也告訴大家，從6月起，AI主導了市場漲勢，所以軍工、資安相關股全面回檔。

但現在從技術指標來看，軍工股與AI股在技術指標正好背道而馳，像7月營收又創歷史新高的 jpp-KY，周線KD指標又在30左右的低檔交叉向上，而廣達、光寶科、緯創、緯穎等AI供應鏈相關個股，9周KD值正從90左右反轉向下，這是股價大漲後大家必須要有的警戒。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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