台股拚返季線 聚焦上市櫃Q2財報

台股上周震盪走弱跌破季線收低16,601點，周K線連兩黑；本周盤勢拚重新站上季線，市場聚焦上市櫃Q2財報、新一波法說會及大立光除息等三大因素。

指數11日震盪小跌33.45點收16,601.25點，單日法人賣超73.77億元，外資賣超27.82億元、自營商69.6億元，投信買超23.61億元。三大法人上周賣超金額557.23億元，外資周賣超327.64億元、自營商周賣超386.07億元，投信周買超156.58億元。11日外資的台指期空單1,115口，單周微幅減持空單269口。

台股震盪拉回之際，市場關注基本面變化，10日上市櫃公司公布七月營收合計3.26兆元，僅月增0.37％、年減幅8.1％，接續14日為上市櫃公司Q2財報最後公布期限，整體上市櫃最新業績表現，攸關盤勢能否儘速回穩及反彈站回季線上，而個別公司業績如果優於預期，有機會獲得積極性買盤承接及帶動個股較佳行情。

其次光學鏡頭龍頭大立光將在8月17日除息每股26.5元現金股利，大立光日前公布七月營收34.89億元，為今年單月新高，月增29％、 年減11％，由於iPhone 15進入拉貨旺季，法人預估八月營收有望持續成長。另本周較重要除權息股，還有：瓦城、光寶科、盛群、是方、華南金、精華等。

新一波法說會方面，從14日神基、鴻海、中鼎、崑鼎、新鼎、葡萄王、華夏等；15日網家、英業達、力山、永豐餘、長興、全坤建、東元等；16日M31、樺漢、晶技、弘帆、立康、叡揚、安碁資訊等；17日廣閎科、寒舍、興農、迎廣、永豐金、合勤控等；18日台聚、臺鹽、群翊、凱崴、信昌電等。其中法人關注電子股英業達、鴻海、M31、樺漢、合勤控等，市場關注相關公司對第三季營運之展望。