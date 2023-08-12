謝金河點評6檔AI股 嘆這家被投信玩壞了

「AI之王」輝達兩天急殺逾8%，周五續跌3.62%至408.55美元，市值僅剩1.01兆美元，股價、市值岌岌可危，也讓台股AI鏈心驚肉跳。財信傳媒董事長謝金河點評6檔AI夯股，除緯創上半年EPS1.23元不算好，廣運本益比40倍太高，英業達、緯穎也嫌貴，並指由174元跌到137元的光寶科，修正逾2成，是投信猛烈炒作下的結果，示警高檔爆量股，股價恐跌到意想不到的地步。

謝金河在最新一期《先探》指出，國際上2檔重要AI股的走勢會影響台灣，一個是 Nvidia、一個是美超微。其中，Nvidia已有美國證監會主席提醒是AI最後的泡沫，8月8日美超微（SMCI）盤後重挫10％，這也是值得注意的訊號。

此外，現在AI股正式面對半年報的考驗，整體來看，今年出口衰退，大多數個股業績表現都不好，股價大漲後，遇到不好的業績，通常股價都有很大拉回的壓力。

股價大漲後，最傷感情的可能是面對財報考驗，現在起到8月15日，上市櫃公司密集公布財報，像緯創上半年EPS1.23元，其實這數字不算好，要撐住130元的股價，EPS至少要8元；緯穎上半年33.82元，如果下半年是3：7的比例，EPS極大化到100元，本益比20倍左右。

光寶科仍中規中矩在5~6元之間，英業達可能在1.5元上下，股價跑到72元，算是高了。這次跑到108.5元的廣運，上半年EPS1.09元，今年約在2~2.5元之間，百元的股價，PE達40倍，很難持久；機殼的勤誠中位數應在8元左右，200元以上都是高價。

謝金河並指，AI主導了台股的視野，當中像當年炒高貨櫃3雄的小白當沖客勇冠三軍，也有像投信法人猛烈炒作的手法在光寶科重現，然後是外資、中實戶一起共襄盛舉，外資一開始看走眼，最近努力加碼，花旗環球給緯穎目標價是2455元。

然而，每次炒作到盡頭，一定有很多似是而非的現象出現，當年宏達電狂炒到1300元，外資把目標價調升到2000元，那些外資分析師後來都跑到宏達電上班，這次外資調升緯穎，理由是中東國家強力建置AI體系，兩大報最近也努力釋放利多。

他續以緯創為例，第2季淨利32.58億，相較於首季的1.73億，報紙故意凸顯緯創獲利成長17倍，今年上半年淨利跟去年上半年旗鼓相當，報紙用了一個標題「史上最強大的H1獲利」，這種令人如癡如醉的形容詞出現，通常都是預告整個AI概念股已到強弩之末，曲終快散的末段。

如果此時大股東逢高供應籌碼，在高檔天價附近出大量的個股，股價可能會出現意想不到的跌幅，謝金河指出，因為這些公司大股東悶了很久，股價從20幾元漲了5倍到百元以上，很多看家老股全拿出來拋，此時套牢的散戶，恐怕多年難解套。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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