AI股該丟該撿？分析師：下周2件事最關鍵

台股創近1個半月新低，甚至一舉摜破季線，空方氣焰高張。分析師指出，下周仍有MSCI季調買盤與法說行情等2題材，AI股長趨勢不變，手中有持股或想低接的投資人，要關注明年獲利能否跟上股價，如緯創明年EPS6~8元是法人圈共識，但隨進入修正波，會傾向以低標6元、本益比20倍推算出120元的合理價，目前股價已達滿足點，也就被獲利貢獻更突出的廣達、英業達、勤誠、營邦、技嘉等5家比下去。

摩爾投顧分析師陳昆仁指出，近期受美股通膨復甦、大陸通縮影響，中國經濟數據表現及美國通膨情況皆令市場擔憂，加上台股從萬四漲到萬七，漲多後由以創高、拉回、守穩、再上的節奏，適度整理才有機會向上。

但他仍認為，台股下周尚有2大題材，一是MSCI季度調整將於8/31盤後收效，每當成分股調整時，都會有被動式買盤進場，這次MSCI全球標準指數新增技嘉、刪除穩懋；MSCI全球小型指數成分股方更一口氣新增17檔，其中可留意建準、先進光、廣積、華星光、廣明等5家，多方氣勢較強。

二是留意法說會題材，近期進入第2季法說密集期，各公司皆會對第2季財報及未來財測提出看法，本周來頡、旺矽在法說前皆有買盤進場，來頡甚至在周五法說前亮燈漲停，因此下周操作方面，可留意成長性強的公司法說提前卡位，點名神基、英業達、元山、M31、東元等個股。

至於近期進入短暫修正的AI族群，陳昆仁認為，主要是漲多拉回，趨勢成長性未變，當情緒降溫後，市場關注獲利是否跟得上股價。

如緯創法人普遍預估明年EPS6~8元，市場樂觀時，會把獲利預估設定至8元，乘上20倍本益比至160元，形成股價壓力區，但情緒降溫後，市場就認為緯創明年獲利為6元，乘上本益比20倍，即是現在股價120元左右。

因此若是手中有AI股的投資人，要注重明年普遍法人的EPS估值，而想逢低布局的投資人，則要注重哪個價位才是合理價，整體而言，他認為未來獲利貢獻較為突出的，有勤誠、營邦、廣達、技嘉、英業達等個股。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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