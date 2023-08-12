長榮航爆賺 為何殺不停？背後賣家抓到了

長榮航今年獲利將刷新紀錄，但近期股價卻跌跌不休，其背後殺盤黑手就是自家人，繼長榮國際先前賣掉長榮航18萬張股票後，另一大股東長榮海運昨（11日）也採鉅額交易方式，申報轉讓長榮航約37.5萬張、持股約7%，交易金額高達133億。市場傳出是由張家老三張國政接手，屆時將全面主導長榮航。

長榮海運原持股長榮航14.46%，總共77.65萬張，此次申報轉讓後，手上還有40.1萬張。

至於，長榮國際6月到7月共計申報轉讓長榮航18萬張股票，由於從集中市場賣出，導致長榮航股價直直落，從最新董事持股資料顯示，目前長榮國際還有長榮航53.2萬張，不排除後續再出脫股權。

外界解讀，在長榮集團經營權大戰落幕後，集團兩大控股公司巴拿馬商長榮國際（EIS）及長榮國際（EIC）紛紛減少手中持股，張家兄弟持續朝海空分家邁進，集團目前朝向大哥張國華掌管長榮海運，老三張國政則主導長榮航並陸續買進股權。

長榮航上半年稅後純益104.39億元，年增102％，EPS為1.95元，今年將順利打破2010年歷史新高紀錄，當年稅後純益是120.17億元，EPS為4.06元。

長榮航前7月合併營收為1,117.26億元，年增48.4％，預料8月營收將續創新高。受到大股東賣壓影響，長榮航11日下跌2.8%（或1元），收在35.55元。

長榮海運上半年稅後純益101.35億元、年減95.02％，每股純益4.79元。11日股價上漲0.93%（或1元），收在108元。

值得一提的是，集團大哥張國華7月再增持長榮4,180張，斥資4.18億元，加上6月砸92億元買回長榮，兩個月已投入96.18億元的資金。

（中時新聞網 吳美觀）

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