精元壯大版圖 啟動海外設廠

鍵盤廠精元（2387）公布財報，第二季每股純益約2.63元，累計上半年每股純益2.78元。此外，因應客戶要求，精元啟動海外設廠計劃，擬投資2.4億元赴越南設廠，預計明年下半年完工投產，另外也將在泰國投資新廠。

第二季筆電產業拉貨回溫，精元第二季本業獲利大幅提升，第二季合併營收約58.64億元，季增35.6％、年增17.17％，毛利率約14.26％，季增1.41個百分點、年增2.93個百分點，營業利益約4.16億元，相比前一季成長108％、年成長108％。第二季業外收益高達2.63億元，包括了匯兌收益和利息收入等項目，拉抬稅後純益達5.07億元，季增1611％、年增116.36％，每股純益2.63元。

累計精元今年上半年合併營收約101.89億元，相比去年同期減少7.8％，毛利率約13.66％、年增2.5個百分點，營業利益約5.84億元，相比去年同期成長44.2％，稅後純益約5.42億元，相比去年同期增加9.71％，每股純益約2.78元。

展望第三季，精元表示，供應鏈庫存去化到一定的程度，不過因為終端消費不振，客戶拉貨態度相對保守，目前訂單能見度不高，出貨可能和第二季差不多，實際狀況還要看客戶拉貨的狀況。至於第四季的狀況還不明朗，仍要持續觀察。

精元是美系筆電品牌供應鏈，應客戶要求，今年也跟隨著代工廠客戶至海外設廠。董事會通過將投資約800萬美元、相當於新台幣2.4億元在北越設廠，已經取得了土地使用權，預計第三季就會開始展開建廠作業，最快在明年下半年完工投產，不過產能等相關細節還在規劃中。此外，同樣應客戶要求，精元也將赴泰國設立新廠，不過泰國廠規模較小，投資金額約1,500萬泰銖、相當於新台幣1,365萬元。