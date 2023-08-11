美而快衝刺電商事業 三管齊下

美而快（5321）第二季合併營收9.2億元，年增16.3％，創單季新高，歸屬母公司業主之稅後純益5,195萬元，每股稅後純益（EPS）1.29元，獲利表現優於第一季，與去年同期相當。

另外，7月合併營收2.8億元，年減2.2％，主因PCB事業體業績持續減少，電商事業體仍維持穩健。累計1～7月合併營收20.1億元，年增11.2％。累計上半年合併營收17.3億元，歸屬母公司稅後純益9,440萬元，均較去年同期為佳，EPS 2.35元。

董事會並通過擬處分子公司日翔軟板科技40.7％股權，處分價格1.85億元，第三季底前處分完畢，未來美而快將聚焦電商核心事業，可不受PCB事業體本業虧損之拖累。

上半年電商事業與PCB事業體占比分別為87.4％與12.6％，電商事業體旗下三大業務－商業品牌、網紅品牌與生活選物占整體營收比重均接近3成，多角化經營開展順利。

上半年毛利率36.2％，年減0.8個百分點，主要受到PCB事業體產能減少導致毛利率下降影響，由於第四季開業在即的UR Living複合式實體商場，前期將產生的管理費用，但因合併營收成長，整體獲利表現仍超過去年同期。

美而快商業品牌、生活選物、網紅品牌三管齊下，成為推動電商事業快速成長的三大引擎，其中商業品牌PAZZO與Meier.Q受惠OMO虛實融合及持續推出網紅聯名商品策略奏效，營收較去年同期成長六成。生活選物以網紅直播帶貨模式，持續打造熱銷品，推動上半年電商事業體營收達15.1億元，年增21.5％，惟PCB事業體業績持續衰退，年減20.6％，且影響整體獲利。展望下半年，美而快將大力發展OMO虛實整合商業模式，預計第四季超過三間UR Living複合式商場開業，多角化經營服飾、餐飲、美妝、保健食品、生活美學服務。