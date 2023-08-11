谷底過 玉晶光喜迎Q3旺季

光學鏡頭廠玉晶光（3406）公布上半年財報，第二季稅後純益為1.12億元，季減52.85％。累計上半年每股盈餘為3.1元，玉晶光表示，第三季看起來需求還不錯，但實際狀況還是要看客戶最後拉貨狀況。

由於蘋果等手機品牌處於新舊產品交替階段，再加上全球升息與通膨問題嚴峻，使得第二季表現比過去更為清淡。玉晶光第二季營收為26.66億元，季減19.88％，營業毛利為8.03億元，季減22.76％，合併毛利率為30.12％，季減1.12個百分點，營業淨損1.41億元，稅後純益為1.12億元，季減52.85％，單季每股盈餘為0.99元。

iPhone 15進入量產階段，玉晶光7月營收提升至21.48億元，月增85.71％，年增10.38％，改寫歷年同月新高，也是去年10月以來單月新高，累計前七個月合併營收為81.42億元，年減0.72％。

玉晶光表示，7月營收成長力道較大，主要是旺季來臨客戶拉貨強勁，第三季目前看起來需求都不錯，但實際營收表現仍須以客戶最後拉貨為準。

玉晶光董事長陳天慶於股東會後表示，下半年是傳統旺季，依照過去經驗，第三季應該是最好的一季，但是外面趨勢波動太大，地緣政治、戰爭、通膨等因素，都可能影響消費者購買產品的意願。