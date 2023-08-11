特力、詩肯 Q4獲利有望好轉

居家貿易類股在國內房市低迷、國外出貨延遲影響下，連續四季獲利漸減，唯第二季整體減幅有收歛跡象，特力（2908）、詩肯（6195）、振宇五金（2947）等均對第四季旺季有期待，營收獲利有望恢復以往水平。

特力在高通膨、去庫存與升息等壓力下，第二季獲利6,630萬元，每股純益0.13元，上半年獲利2.23億元，EPS為0.45元，年減逾35％；展望下半年，貿易業務隨著大客戶庫存去化持續發酵，5至7月營收轉正成長，8、9月出貨力道增強，第四季台灣零售傳統旺季，動能有望支撐。

特力指出，貿易事業第三季開始增溫，且下半年為歐美消費購物旺季，可望推動歐美零售商備貨力道，而台灣零售下半年陸續展開周年慶及雙11等活動，加上第四季傳統家具汰換季節及居家裝潢維修，可望帶動業績逐步上揚。

台灣連鎖家具詩肯上半年營收11.54億元，年減7.47％，稅後純益6468萬元，年減49.57％，每股純益1.29元。詩肯表示，下半年訂單逐步回穩，加上傳統旺季來臨，全年營運動能仍有支撐。

詩肯7月營收1.93億元，年減2.02％，累計前七月營收13.47億元，年減6.73％，儘管通膨使民眾消費保守，但進入下半年後，訂單狀況漸入佳境，對全年營運仍審慎樂觀。

振宇五金上半年營收增長5％，但受到物料進價漲影響，稅後純益2,047萬元，相較去年同期腰斬，每股純益1.06元，至7月底，全台門市74家。