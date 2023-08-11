8月11日一分鐘強弱勢股

8月11日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

倉和（6538）

9.89

七月營收年月雙增帶動股價攻堅漲停，外資買超620張

太空梭（2440）

8.79

低價電子股交投或洛，股價連兩日急拉站上五日線

金像電（2368）

7.21

股價轉強站上五日線及月線，法人買超3,814張

先進光（3362）

7.06

股價震盪攻堅站上五日線，外資買超1,555張

樂事綠能（1529）

7.03

股價連續走弱多日後反彈，外資中止連八賣轉買超908張

廣達（2382）

6.18

股價震盪整理再上攻將挑戰月線，外資及投信買超1.29萬張

華星光（4979）

5.62

股價震盪整理後轉強將挑戰五日線，法人買超837張

智邦（2345）

4.92

股價站上五日線將挑戰月線，法人買超911張

智原（3035）

4.82

波段股價整理後轉強將挑戰五日線，外資及投信買超2,040張

健策（3653）

4.59

七月營收年月雙增股價攻堅站上五日線，投信買超499張八月來天天加碼

表：證券新聞中心

8月11日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

長聖（6712）

9.92

股價區間橫盤整理後急跌創波段新低，法人連兩日賣超586張

力致（3483）

9.85

近期股價揚升後拉回跌破五日線，外資賣超478張已連三日減碼

藥華藥（6466）

5.28

股價震盪走弱跌破五日線，但外資逆向買超585張

穩懋（3105）

4.65

股價橫盤多日後續跌創波段新低，外資賣超1,119張

微星（2377）

4.53

股價震盪回落觸及季線，外資連兩日賣超2,151張

遠雄港（5607）

3.72

七月營收年減7.71%股價續創波段新低，外資連10日賣超

訊連（5203）

3.55

股價震盪跌破百元關卡，外資賣超284張

保瑞（6472）

3.21

股價除權連兩日走若跌破700元，外資連兩日賣超1,867張

系微（6231）

3.08

8/1股價創高後持續拉回修正將回測季線，但外資轉賣為買超135張

大田（8924）

2.95

股價持續震盪走弱跌破五日線，外資連兩日賣超235張

製表：證券新聞中心

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