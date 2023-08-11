8月11日一分鐘強弱勢股
8月11日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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倉和（6538）
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9.89
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七月營收年月雙增帶動股價攻堅漲停，外資買超620張
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太空梭（2440）
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8.79
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低價電子股交投或洛，股價連兩日急拉站上五日線
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金像電（2368）
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7.21
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股價轉強站上五日線及月線，法人買超3,814張
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先進光（3362）
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7.06
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股價震盪攻堅站上五日線，外資買超1,555張
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樂事綠能（1529）
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7.03
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股價連續走弱多日後反彈，外資中止連八賣轉買超908張
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廣達（2382）
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6.18
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股價震盪整理再上攻將挑戰月線，外資及投信買超1.29萬張
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華星光（4979）
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5.62
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股價震盪整理後轉強將挑戰五日線，法人買超837張
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智邦（2345）
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4.92
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股價站上五日線將挑戰月線，法人買超911張
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智原（3035）
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4.82
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波段股價整理後轉強將挑戰五日線，外資及投信買超2,040張
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健策（3653）
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4.59
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七月營收年月雙增股價攻堅站上五日線，投信買超499張八月來天天加碼
製表：證券新聞中心
8月11日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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長聖（6712）
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9.92
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股價區間橫盤整理後急跌創波段新低，法人連兩日賣超586張
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力致（3483）
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9.85
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近期股價揚升後拉回跌破五日線，外資賣超478張已連三日減碼
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藥華藥（6466）
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5.28
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股價震盪走弱跌破五日線，但外資逆向買超585張
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穩懋（3105）
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4.65
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股價橫盤多日後續跌創波段新低，外資賣超1,119張
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微星（2377）
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4.53
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股價震盪回落觸及季線，外資連兩日賣超2,151張
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遠雄港（5607）
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3.72
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七月營收年減7.71%股價續創波段新低，外資連10日賣超
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訊連（5203）
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3.55
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股價震盪跌破百元關卡，外資賣超284張
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保瑞（6472）
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3.21
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股價除權連兩日走若跌破700元，外資連兩日賣超1,867張
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系微（6231）
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3.08
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8/1股價創高後持續拉回修正將回測季線，但外資轉賣為買超135張
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大田（8924）
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2.95
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股價持續震盪走弱跌破五日線，外資連兩日賣超235張
製表：證券新聞中心
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