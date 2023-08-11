SCFI連3紅+長榮1大事快開獎 下周開噴預備

本周SCFI（上海出口貨櫃運價指數）連3紅，最新報價續漲4.22點至1043.54點，單周漲幅縮小至0.4%。此外，巴拿馬運河塞船景象再現，加上赫伯羅特9月續漲旺季附加費，市場人士分析，長榮第2季財報最遲下周一開獎，只要賺贏首季的2.38元，由於下半年貨量、運價齊揚，全年賺逾1個股本無懸念，將成填息行情的最大強心針。

SCFI主力航線最新運價部分，歐洲線本周每TEU（20呎櫃）運價926美元，周跌21美元、跌幅2.21%；地中海線每TEU為1507美元，下跌22美元、周跌1.43%；美西線FEU（40呎櫃）運價2017美元，周漲15美元、漲幅0.74%；美東線每FEU為3071美元，上漲58美元、周漲1.92%。

巴拿馬運河「大排長榮」景象再現，傳出平均等待期長達21天，綜合外媒報導，因乾旱影響吃水深度，當局將通行船隻數從每日36艘降至32艘，最大吃水深度限制13.41公尺內，且持續至2024年，10日尚有161艘商船在周邊排隊等待通行，較過往雨季約90艘高出許多，而長榮長極輪（EverMax）月初也不得不卸櫃，才得以通行。

由於巴拿馬運河是美國貿易重要樞紐，每年4成運量、價值約2700億美元的商品必須通過，一旦塞船，美東貨物得被迫改走蘇伊士運河，除船程多出7~14天，增加的運輸時間與燃料成本，最終更可能轉嫁在客戶及消費者身上。

此外，貨櫃海運進入第3季傳統旺季，主力航線運價漲聲不斷。兩大巨頭達飛（CMA）、馬士基（Maersk）7~8月才兩度調高歐洲與北美線運價後，全球第5大船商赫伯羅特最新宣布，繼8/15起調漲部分航線運價後，9/1起將對北美線徵收旺季附加費，東亞往北美航線每FEU加收600美元、每TEU為480美元。

海運業界分析，航商抽艙策略發酵，加上傳統旺季到來，美國線每FEU已漲300~400美元，美西與美東線運價更分別站上2000美元、3000美元，預料有望成為第3季運價的地板價，船商及攬貨業者的獲利空間再拉大。

長榮日前公布7月營收234.24億元，雖仍年減逾6成，但月增5.84%，不僅連5個月站穩200億元之上，更寫近半年新高，累計前7月營收1576.35億元，年減61.42％。

由於長榮第2季財報最遲在下周一（14日）前開獎，市場更聚焦上季獲利表現，若能優於首季的2.38元，搭配下半年進入旺季，全年幾乎賺逾1個股本無虞，就有水手嗨喊集合，要大家手中船票要握牢，下周有機會走出一波亮麗的填息行情。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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