自營商殺紅眼 台股續整理 聚焦6大族群

外資賣超27億 三大法人8/11賣超台股75億元

外資等三大法人周五（8/11）合計賣超台股75.23億元，但最大賣壓係源自內資的自營商，直接拖累大盤開高殺低，短線反彈功虧一簣。但大盤季線是否假跌破，還需觀察未來2~3個交易日的量價關係。

外資與陸資今賣超27.77億元；投法人持續逢低押寶，單日買超22.15億元；自營商自行買賣部分係賣超28.47億元，避險部分係賣超41.14億元，合計單日賣超69.61億元。

業內人土指出，AI族群今不再齊漲齊跌，係依個基本面分道揚鑣，顯示短期AI股適度整理後，將呈現「兄弟爬山，各自努力」局面。此外，廣達於盤後公布的上半年財報，大幅優於市場預期，營業毛利率較首季及去年同期都明顯向上拉高，顯示源自AI伺服器的高單價、高毛利挹注獲利，不宜小覷，對AI族群波段趨堅整理具正向。

另外，台股短期雖跌破季線，但金融族群獲利回春、且下半年包括塑化、水泥、食品、觀光、汽車等產業景氣也見轉機，使盤勢拉回布局潛力股的大波段投資報酬率仍審慎樂觀，只是短期針對個股基本面，需密切做好功課，汰弱擇強。一般認為，下半年具輪動攻趨主流趨勢者，或仍以AI應用、電動車、碳權、智慧醫療（AI生技）、高速寬頻及儲能等6大族群互領風騷格局，值得持續追蹤。

（工商時報 數位編輯）

AI回穩不敵台積電殺尾盤 台股收跌33.45點

台股今天欲振乏力，終場收在最低16601.25點，下跌33.45點。人工智慧（AI）族群止跌回穩，但台積電、鴻海及聯發科等權值股走跌，影響大盤震盪收低。

台股加權指數最高16766.84點，收在最低16601.25點，高低點差距165.59點，收盤下跌33.45點，跌幅約0.2%，成交值新台幣2871.33億元。

指數編纂公司MSCI（明晟）季度調整結果出爐，技嘉從全球小型指數成分股刪除，轉進全球標準指數，股價重登300元之上，收在300.5元，上漲4.5元，廣達及緯創等人工智慧（AI）族群止跌回升。

台積電收在546元，下跌5元，權值股鴻海及聯發科也分別下跌1.5及14元，收在108.5元及679元，整體電子類股指數下跌0.26%。

傳統產業股漲跌互見，觀光類股指數上揚逾1%。正新上半年每股純益1.13元，優於去年同期的0.78元，股價收在38.4元，上漲1.5元，漲幅4.07%，帶動橡膠類股數上漲1.91%，表現強勁。

造紙類股指數下挫1.66%，表現相對疲弱。生技類股同樣表現弱勢，類股指數下跌逾1%。

兆豐國際投顧研究部副總經理黃國偉表示，台股10日跌破季線16859點支撐，今天多方企圖反攻，但市場氣氛保守，終場收跌，後續是否持續回檔修正，值得觀察。

(中央社)

盤後》AI復活難撐大局 台股虎頭蛇尾周線連2黑

MSCI台股權重2降1平，今日AI股見止跌，惟仍見反壓力道，台積電午盤後翻黑演出，使得台股今(11)日開低走高，指數早盤一度大漲逾130點，最高觸16766.84點，但盤中也一度翻黑，整體表現略顯震盪，尾盤跌幅加大，終場台股收跌33.45點、報在16601.25點最低；成交量2871.33億元，量縮留下上影線，現階段仍居在季線之下；台股周線2連黑、本周指數跌242點。

權值股今日並未有效撐盤，台積電(2330)只演半場好戲，股價開高走低，午盤後股價翻黑，終場收跌0.91%、報在546元；聯電(2303)股價有撐，整場站穩小漲，終場收漲0.44%、報在45.35元；聯發科(2454)公布7月營收雙衰，顯示整體消費性電子市場依舊疲軟，股價收跌2%；鴻海(2317)弱勢震盪，股價收跌1.36%，現階段糾結在5日線、10日線附近。面板雙虎受到產業景氣保守衝擊，7月營收均表現不佳，群創(3481)今下跌逾2.5%，友達(2409)跌幅也逾2%。

AI股今出現止跌，廣達(2382)開高走高，大漲逾6%，緯創(3231)同樣反彈上揚約1.3%，技嘉(2376)獲MSCI新增為台股成分股，今開高震盪，終場收漲1.5%、報在300.5元。半導體相關AI部分，世芯-KY(3661)在投信連續賣超下，目前摜破季線，今重挫約2.4%，創意(3443)儘管反彈上揚約1.6%，但目前仍在年線之下。

分析師表示，短線國際股市回檔，但高利率引發的流動性風險，也讓聯準會官員近期談話偏鴿，預期降評對股市僅是短期影響。台股近期AI股籌碼凌亂，國際科技股回檔也造成壓力，台股跌破季線仍須尋求量縮止穩。建議拉回布局趨勢性及旺季拉貨類股。

下周市場聚焦企業財報，市場預估第二季美國企業獲利將年減少7.1%，較上周上修2.1個百分點，企業獲利低點恐就落在第二季，也預計到第四季企業獲利將恢復正增長。經濟數據方面，下周將陸續公布美國零售銷售，大陸固定投資、零售銷售。美中零售銷售增速，將是全球經濟復甦力道風向球。

(時報資訊 王逸芯)