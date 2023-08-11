廣達強漲 AI反彈 航空雙雄兩樣情 11檔歡呼

台股今天（11）日收盤報16,601.25點，下跌33.45點，跌幅0.2％，成交量2,871.33億元。

經過前一天的下殺，AI概念股今天一早就反彈，帶動台股上漲逾百點，可惜沒能站穩，大盤一路震盪向下至平盤附近，最後收在今天最低點，緯創、和碩、仁寶等漲幅也都收斂，英業達以平盤作收，惟廣達在法說前強勢表態，上漲6.18％，收在223.5元。

MSCI季度調整公布，入選個股上演慶祝行情，技嘉自全球小型指數升至全球標準型指數，股價上漲1.52％，而被納入全球小型指數的國賓以漲停作收，先進光盤中一度攻上漲停，收盤上漲7.06％。

同樣受惠疫情解封，推升營收創高，華航與長榮航股價兩樣情，華航小漲0.60％，長榮航下跌2.87％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計國賓、必應、康呈、保銳共11檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，橡膠類股及觀光類股表現亮眼，漲幅分別為1.91％、1.42％，造紙類股表現疲軟，下挫1.66％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有11檔7％以上漲幅，其中3檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為必應（6625）、國賓（2704）、來頡（6799）、太空梭（2440）、秋雨（9929）、科風（3043）、八方雲集（2753）、碩天（3617）、迎廣（6117）、金像電（2368）。

今日上市有10檔股票6％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為虹堡（5258）、隴華（2424）、帝寶（6605）、夆典（3052）、海華（3694）、宏遠（1460）、慧友（5484）、迅得（6438）、雄獅（2731）、冠星-KY（4439）。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、長榮航（2618）、華航（2610）、廣達（2382）、英業達（2356）、群創（3481）、新光金（2888）、矽統（2363）、第一金（2892）、技嘉（2376）。

上櫃有12檔8％以上漲幅，其中8檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為保銳（8093）、康呈（6236）、紅木-KY（8426）、逸昌（3567）、松崗（6240）、倉和（6538）、牧東（4950）、樂威科-KY（4154）、晉泰（6221）、及成（3095）。

今日上櫃有11檔股票有6％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為長聖（6712）、力致（3483）、欣大健康（4198）、百德（4563）、長園科（8038）、鐳洋科技-新（6980）、德昌（5511）、濾能（6823）、廣寰科（3287）、建舜電（3322）。

上櫃成交量前10名個股依序為僑威（3078）、廣明（6188）、廣運（6125）、波若威（3163）、力致（3483）、台燿（6274）、廣積（8050）、上詮（3363）、旭品（3325）、先進光（3362）。

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