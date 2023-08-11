8/11盤中熱門焦點股

今（8/11）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）入選MSCI小型指數成分股 亞翔開飆歡慶

MSCI明晟今（11）日清晨公布最新季度調整，工業機電系統整合工程業者亞翔(6139)獲新增納入全球小型指數台股成分股。亞翔近期股價於70.4～82.5元區間高檔震盪，今日在獲納成分股激勵下放量飆漲8.29％至79.7元，早盤維持逾5.5％漲幅。

亞翔2023年第二季合併營收100.16億元，季增21.62％、年增31.62％，創歷史次高。歸屬母公司稅後淨利4.66億元，季增達46.17％、年增達近1.67倍，每股盈餘2.07元，雙創歷史新高。毛利率9.76％、營益率6.15％，分創近4年半、近7年高點。

累計亞翔上半年合併營收182.51億元、年增20.56％，歸屬母公司稅後淨利7.86億元、年增達86.72％，雙創同期新高，每股盈餘3.49元為近18年同期高點。毛利率9.38％、營益率5.19％，分創近13年、近7年同期高點。

亞翔7月自結合併營收40億元，僅較6月40.46億元次高小減1.16％、較去年同期30.67億元成長達30.41％，創同期新高、歷史第三高。累計前7月合併營收222.1億元，較去年同期181.89億元成長達22.11％，續創同期新高。

展望後市，儘管面臨短期經濟逆風，但亞翔預期，在智慧化發展趨勢與全球供應鏈重新布局的轉機下，隨著景氣逐步復甦，今年可繼續自客戶端取得更多建築、機電與設備的新建工程專案，且後續運轉維護保養工程的訂單亦將隨之成長，對今年營收成長仍樂觀。（時報資訊 林資傑）

（2）廣達、英業達5大AI夯股 震盪甩轎

成也AI、敗也AI！台股今（11）開漲逾百點，卻在1小時後翻黑震盪，群創、廣達等指標股高檔甩轎。資深分析師表示，面對今年績效漲跌逾20％的個股，必須遵守與散戶對作的操盤準則，點名緯創、廣達、英業達、神達、光寶科等5檔AI夯股，融資今年增逾3萬張要避開，群創等散戶不理睬而融資減少者，低估個股才宜介入。

萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，迄今台股尚未出現足以吸收AI鏈資金的新主流，所以市場的資金動能仍鎖在AI鏈，也造成忽視股價高基期、高融資的風險。

台股今年來曾漲到17463點，當時波段漲幅高達23.5％，對比基本面更好的2021年，當年上漲23.7％，可見現在的台股漲過頭，存在修正壓力。

外資7月匯出近47億美元、約1400億元台幣，大部分是外資領到股利匯出，而代表散戶籌碼的融資餘額7月大增289億元，創2021年6月以來的24個月新高，主要增加在AI鏈。

殷鑑不遠，貨櫃3雄領軍航運股成全民運動，2021年6月融資大增528億元，散戶瘋搶航運股，現貨買還不夠，更擴張信用，融資槓桿想賺更大，天底下哪有這種好事，凡是融資來到天花板，就是股價墜落地下室，最後2021年7月航運股崩跌。

AI鏈今年來融資大增的熱門股，包括緯創、廣達、英業達、神達、光寶科等5家，均增加16~3萬張。其中，緯創大增16萬張，目前融資餘額16.8萬張，為台股第1大，96％的融資都在今年內買進。

原本融資餘額第1名的群創退到第2大，目前融資餘額15.7萬張，但今年來減少8000張，與散戶對作，應逢高賣緯創，逢低買群創，按照2021年6月航運股融資暴增，散戶都已上車後割韭菜，7月就崩跌的歷史經驗。

蔡明彰指出，AI鏈7月營收多數呈現雙減，緯創677億元，月減16.5％、年減15％，英業達月減12.3％、年減11.2％，光寶科月減3％、年減10％，但各公司仍強調AI業務持續成長。

但以緯創為例，Q2EPS1.16元，年減23％，H1EPS1.23元，與去年同期持平，對比今年來股價狂漲334％，市場過度放大AI伺服器的貢獻，投資人要清楚，買緯創股票不是只買其中一小部分的AI伺服器，而是買整個公司的業務。

至於今年融資大增3萬張，股價大漲132％的光寶科，Q2EPS1.84元，較去年同期1.74元，小幅成長6％，H1EPS2.87元，較去年同期2.66元，成長8％，AI伺服器相關業務更只佔營收5％。

還有今年融資大增3.5萬張的神達擠身AI股，Q1EPS0.13元，6月EPS0.17元，雖1個月超過1季的獲利，但年減34％，看不出來有何重大成長性。

蔡明彰強調，AI鏈7月融資大增，8月補跌難免，畢竟股價漲多就是最大的利空，檢視台股AI鏈Q2及H1財報，成長性不如預期，原因出在AI佔比仍低。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（旺得富理財網 李宗莉）

（3）盤中熱門焦點股：

1.金像電(2368)：H1每股盈餘2.56元，投信連5買，攻高5%拿下5日線、月線。

2.和泰車(2207)：上半年每股盈餘21.74元，大勝去年同期的6.37元，多頭重踩油門，股價飆漲逾6%，衝過5日線。

3.華研(8446)：7月營收月增8.62%、年增22.24%，前7月年增30.89%，股價強談逾8%，逼近季線。

4.晉泰(6221)：7月營收年月雙增，盤中奔漲停價80元。

5.必應(6625)：上半年每股盈餘2.02元，比去年轉盈，股價強攻漲停鎖死。

6.旺矽(6223)：上半年每股盈餘6.62元創佳績，股價走揚回攻200元。

7.亞翔(6139)：7月營收為40億元、年增30.41%，此波回檔幅度有限，大漲逾6%、站回月線。

8.聯合(4129)：前7月營收21.74億元、年增27.3%，下半年迎旺季，多方展開反擊，大漲5.5%。

9.台積電(2330)：7月營收月增13.6%、登今年次高，前7月年減3.7％、仍創同期次高，盤初股價開高5元，重返5日線上。

10劍麟(2228)：7月、前7月同步改寫同期高，昨外資轉買超72張，股價彈升、拚返90關。

11.寬宏藝術(6596)：7月營收月增998.62%、年增20.75%，前7月年減25.82%，盤初股價躍過月線、50關、直奔漲停。

12.中鋼(2002)：7月營收282.21億元，年減27.93%，前7月年減25.38%，盤初力穩高檔。

13.士紙(1903)：H1每股虧損0.23元，略優於去年同期的0.24元，股價小幅彈升反應。

14.智冠(5478)：7月營收4.8億元，月減11.76%、年增7.78%，前7月年增10.08%，股價跌約2%。

15.世紀鋼(9958)：7月營收11.93億元，月減28.45%、但仍年增83.08%，前7月年增53.53%，盤初開高走低。

16.品安(8088)：7月營收1.36億元，月增12.3%、年增16.63%，前7月年減7.4%，盤初股價彈升逾3%，收復5日線。

17.建準(2421)：列MSCI全球小型指數成分股，止跌小彈，先戰月線。

18.川湖(2059)：AI伺服器相關業務貢獻帶動明、後年業績成長性，外資投信偏多，早盤大漲4%。

19.技嘉(2376)：入列台股在MSCI全球標準型指數新增成分股，多方受激勵，重返300元。

20.緯穎(6669)：法人挺高單價AI伺服器有料，跌停就是便宜，買盤進場力拱回到1600元。

21.長佳智能(6841)：數位醫療影像管理系統獲美上市前許可通知，AI商機可期，拉高半根漲停板。

22.一詮(2486)：法說會信心喊話「下半年營運絕對比上半年好」，43元形成短底，多方信心大增強漲5%。

23.智邦(2345)：H1每股賺7.67元再創新高，業績利多擊敗外資賣超，秀出半根漲停板。

24.萬海(2615)：上半年每股虧損1.59元；看市場貨量有回升，股價下滑。

25.長榮航(2618)：上半年每股盈餘1.95元，位居航空每股獲利王，但股價一度跌3%，惟承接買盤不弱。

26.元大金(2885)：今日除權，股價開高後承壓。

27.第一金(2892)：今除權息交易，股價開高又走低，填息路顛簸。

28.雄獅(2731)：第二季每股純益2.37元，創2015年第三季以來單季新高。但股價大跌逾6%。

29.中菲行(5609)：上半年報每股賺4.03元，毛利率勝去年同期，股價穩健。

30.原相(3227)：第二季回溫每股賺1.52元，第三季營收仍可略增，股價小跌反應。

31.上銀(2049)：上半年EPS從去年同期7.61元降至3.03元，全年營運持平目標目前看來有難度。股價跌約3%。

32.力旺(3529)：下半年營運將逐季向上，股價開高攻1960元，站穩第三高價股。

33.聯發科(2454)：7月營收月減16.89%，第3季營運先蹲後跳，股價開低在700元以下整理。

34.中菲(5403)：上半年獲利年增56.45%、EPS為4.18元，股價反應基本面，一度來到112元、創波段新高。

35.富邦媒(8454)：前7月累計營收逼近600億元，創同期新高；衝刺中元、七夕檔期。早盤最高站上607元。

36.材料-KY(4763)：7月、前7月營收年增翻倍，外資昨轉買超956張，結束連5賣。早盤挾量止跌反彈。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）上半年EPS 6.29元 聖暉*按讚

聖暉*(5536)今開高之後，淡定趨堅，無視大盤上下大震盪，迄上午11：16的市價暫報151.5元，上漲1.68%，表現持穩。

聖暉*2023年第2季合併營收為64億元，年減2.24％，歸屬於母公司業主淨利5.4億元，年增46.86％，每股稅後盈餘4.42元（以每股面額5元計算）。雖然營收因去年基期較高小幅下滑，但淨利因成本費用控制得宜，高毛利工程逐漸產生貢獻而成長47％。

面對景氣的不確定性，聖暉*持續精進專案工程效能、掌握原料採購交期、生產模組化作業流程，獲利呈現大幅成長。累計上半年營收118.99億元，年增0.63％，歸屬母公司業主淨利7.2億元，年增37％，每股盈餘6.29元。

第2季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率相較與去年同期皆有明顯提升，達到21％、17％、12％。相較於去年，原物料的供應與價格更具挑戰性，集團定期評估供應鏈，尋求更佳的成本結構。同時，通過自動化和數字化技術來提高效率，以提升工程管理的效能，確保工程預算與進度之執行，維持優異的獲利能力。

以客戶所在地區域表現來區分，第2季台灣的營收佔比最高，其次為大陸。東南亞佔比雖低，卻是成長最快的區域。以產業別來區分，半導體相關工程貢獻最多，電子組裝與醫療生技皆有明顯成長。

大陸雖然短期半導體市場波動，但中長期仍然保持樂觀。客戶除了持續對成熟製程的投資外，第三代半導體在軍事、航空航天、通信、能源和電動車等領域具有廣泛應用前景。除大陸投入10兆人民幣力拚第三代半導體自主外，台灣也將啟動第三代半導體國產化計畫，目標於2024年打造第三代半導體國產化，皆有利於聖暉*業績表現。（時報資訊 莊丙農）

（5）MSCI捎來喜訊 AI供應鏈一軍彈升

技嘉（2376）獲選列入MSCI成分股，加上外資周四買超緯創(3231)、英業達(2356)等股提振市場信心，今早AI概念股由緯創(3231)、廣達(2382)齊開高扭轉頹勢，AI一軍股價呈現止跌，也帶動台股早盤止跌反彈。

指數編纂公司MSCI（明晟）今天凌晨公布季度調整結果，台股的技嘉從全球小型指數成分股刪除，轉進全球標準指數。

技嘉昨(10)日股價遭摜低至跌停收盤，收盤價296元，但在MSCI成分股新增技嘉，激勵股價開高4元重回300元，目前在300元以上高檔震盪。

周四雖AI股全面重挫，但外資買超緯創近3.3萬張也是連二買，買超英業達逾1.2萬張，亦買超光寶科(2301)9780張，買超神達(3706)8140張。

另外，儘管土洋法人周四賣超廣達，此檔重要指標股今早仍強彈，注入市場信心。廣達今下午受花旗環球證券邀請參加「112年第二季營運成果線上說明會」。

統計本次MSCI調整，台灣成分股在全球標準型指數新增1檔技嘉。在全球小型指數新增17檔台灣成分股中，包括僑威(3078)、勤誠(8210)、廣積(8050)、廣運(6125)、廣明(6188)、建準(2421)、華泰(2329)等亦具有AI題材。

周四受到AI伺服器大廠美超微電腦(Super Micro Computer, Inc.)財測不如華爾街預期，股價大跌23.39%，以及輝達(NVIDIA)周三跌4.72%，引動台股AI伺服器相關個股賣壓。

輝達周四跌勢趨緩，收盤微跌0.39%。

目前AI仍是盤面人氣指標，今早以昨天重挫的AI伺服器相關的一軍緯創、廣達聯袂開高反彈引領市場信心，不過，追價買氣略趨緩，股價尚未回到短均的5日線之上，預料短期股價仍整理。

AI概念股今早重回輪動格局，股價相對強勢的上櫃散熱股力致(3483)今早賣壓出籠，股價摜到跌停。（時報資訊 沈培華）

（6）業外大進補 國賓領漲觀光族群

飯店業者國賓(2704)在本業虧損收斂及業外收益跳增挹注下，2023年第二季歸屬母公司稅後淨利跳增至5億元、每股盈餘（EPS）1.36元，雙創歷史次高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利6.98億元、年增達137.84倍，每股盈餘1.9元，雙創同期新高。

同時，MSCI明晟公布最新季度調整結果，國賓成為全球小型指數的新增台灣成分股之一。在績優及MSCI成分股題材激勵下，今（11）日開高後在買盤敲進下放量勁揚5.49％至53.8元，為6月底以來逾1個半月高價，早盤維持近5％漲幅、領漲觀光類股。

國賓第二季合併營收2.75億元，季減28.73％、年增11.24％。營業虧損0.23億元，較首季轉虧、但虧損幅度年減達86.79％。在業外收益達7.38億元，季增達2.04倍、年增達2.91倍挹注下，歸屬母公司稅後淨利5億元，季增近1.52倍、年增39.21倍，每股盈餘1.36元，雙創歷史次高。

累計國賓上半年合併營收6.61億元、年減4.19％，為近35年同期低點，主因高雄國賓於1月底歇業，營運據點減少。不過，營業虧損0.16億元、虧損幅度年減達89.25％，使毛利率回升至32.52％、營益率負2.57％，本業雖仍處虧損，但均回升至近4年同期最佳。

在本業虧損收斂，配合業外收益衝上9.8億元，年增近4.91倍、創同期新高挹注下，國賓上半年歸屬母公司稅後淨利6.98億元、年增達137.84倍，每股盈餘1.9元，雙雙改寫同期新高。

國賓今年第二季及上半年業外雖無新竹國賓售後回租移轉權利利益挹注，但受惠股債市回穩上漲，帶動公司持有的金融資產帳面價值躍增，配合權益法認列轉投資公司轉虧為盈，帶動今年第二季及上半年整體業外收益大躍進，使稅後淨利分創歷史次高及同期新高。（時報資訊 林資傑）

（7）精剛7月營收第3高 股價止跌

台灣鋼鐵集團(台鋼集團)旗下特殊合金材料廠精剛(1584)公告7月份自結合併營收為新台幣2.27億元，年增32.11%、月增11.83%；累計前7月合併營收為14.97億元，年增62.59%，單月及累計合併營收雙創同期歷史新高，單月更創下歷史第三高，表現亮眼。

營收推動下，精剛力抗外資連4天賣超，周五精剛股價止跌走揚，從四個月低價回升。

延續上半年積極布局鎳、鈦合金產品市場，出貨持續增溫，航太產業終端需求快速恢復，相關供應鏈客戶積極備貨帶動營收成長，國防、能源及油氣產業營業額也表現持穩；精剛擁有自製產線生產能力倍受客戶肯定，在資源整合、產能有效推升下，助攻出貨動能穩健成長。

精剛除專注聚焦產品市場，營運上持續優化產品銷售組合，自有產線能提供更多元的產品規格，讓整體營運接單更有競爭力。積極拓展全球業務頻傳佳績，尤其於歐洲市場更呈現明顯增長，目前在手訂單讓今年業績相對樂觀，並陸續挹注整體營收及獲利表現。下半年積極推動擴產及新產線的建置，為未來營運再添成長動能。（時報資訊 葉時安）

（8）大盤整理 財報將出爐 航運股停看聽

市場傳出巴拿馬運河塞船訊息，散裝、貨櫃運力恐受影響，周五航運相關個股反應平淡，貨櫃股長榮(2603)小漲站平盤之上，萬海(2615)、陽明(2609)則偏弱。不過，半年報將陸續出爐，市場短期觀望氣氛相對濃厚。

散裝族群的慧洋-KY(2637)、四維航(5608)疲軟，台航(2617)、裕民(2606)、新興(2605)相對有撐。至於昨日慘遭外資大砍的航空雙雄，今日則是一漲一跌，華航跌破季線後快速拉升反彈逾2%，長榮航賣壓未除，下探34.7元再創回檔低點。

受到乾旱影響，巴拿馬運河用於調節運河水量的人工湖水位大降，通行問題浮現，目前巴拿馬運河有154艘船舶正排隊等待通行，平均等待時間為21天，由於塞船狀況尚無反轉跡象，恐怕會衝擊散裝、貨櫃運力。

不過業者指出該現象對非定期航線影響大，部分散裝船需要花上20~30天排隊，但貨櫃為定期航線是按照船班安排付費預約過河，衝擊有限。今日貨櫃與散裝航運股表現漲跌互見，反應平淡。

繼華航之後，長榮航也交出半年報，上半年歸屬母公司淨利新台幣104.39億元，每股盈餘1.95元。7月營收186.91億元，續創新高。消息面有財報利多，但籌碼面遇到外資10日賣超逾萬張，使得股價未能跟上業績表現，盤中於36元弱勢盤整。

台股告別季線引發市場恐慌，國家隊進場穩士氣，10日八大公股行庫買超53.9億元，為今年第七大買超、累計連三買。今日台股開盤持穩一度強漲逾百點，然而市場觀望心態濃，逢高即有賣單出脫，11：00左右漲勢收斂，漲點縮水到20點左右。（時報資訊 張嘉倚）