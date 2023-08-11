AI股長尾效應被低估 分析師欽點這家才起漲

AI股走勢趨向分歧，相較今（11日）將召開法說的廣達強彈7%，技嘉雖取代穩懋，成MSCI（明晟）全球標準指數唯一新納成分股，股價卻相對溫吞，目前漲幅僅3%上下。知名外資分析師郭明錤認為，市場低估AI算力需求的長尾效應，主要PC/伺服器品牌廠因坐擁通路與服務資源，將扮關鍵角色，但他也認為，相較技嘉今年飆漲近3倍，華碩、Dell僅漲5成，才是被市場低估的受益者。

天風證券分析師郭明錤最新推文指出，長尾效應與邊緣運算是AI算力成長爆發關鍵，Dell與華碩為被低估的受惠者，認為AI算力未來10年高速成長已是共識，但市場忽略其結構類似長尾效應，除主要CSP外，二線CSP/資料中心、新創雲端服務業者與企業用戶所建設的AI算力總和，亦不容小覷。

郭明錤並分析，企業對資料保密的需求，在AI時代將更為顯著，市場亦低估AI邊緣運算的成長性，而主要PC/伺服器品牌業者，因同時擁有銷售通路與服務資源，將扮演滿足AI算力需求的關鍵角色。

由於CSP最終仍將自行研發AI訓練與推理晶片，與Nvidia(輝達)形成競爭關係，長尾效應與邊緣運算才是Nvidia長期的成長關鍵，Nvidia也會透過分配給主要PC業者更多AI晶片時，要求PC業者協助銷售PC與NB顯卡。

他也指出，在AI晶片供應緊張與PC/NB顯卡庫存高時，此種緊密合作可創造雙贏，如技嘉今年股價最高大漲260%，足證是主要受惠者，而Dell、華碩則是被市場低估的受益者，股價今年最高漲幅均僅約50%。

且郭明錤調查顯示，對比技嘉訂單為1~1.5萬台，近期Dell、華碩均積極取得AI伺服器訂單，各有4.5~5萬、1萬台不等，且還在成長中，預計8~9月開始零組件供應改善後，Dell與華碩至少可分別在未來1年半間，出貨3~3.5萬台與8000~1萬台。

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（旺得富理財網 李宗莉）

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