這波慘賠？他嘆1個月薪水蒸發 還有人賠更多

台股指數從8月以來跌幅大約3%，但卻已經讓很多人「很有感」，有網友在批踢踢上PO文指出在YouTube上聽老師說要替自己月月加薪，但現在已經虧了1個月薪水，「心理空蕩蕩的，吃什麼都沒味道了」，問大家「最近這波賺錢還賠錢？」釣出不少人大嘆「獲利回吐-30%」、「賠到住公園」、「好想全砍畢業」、「8月兩個禮拜賠完前半年賺的」。

台股今年從14,137漲到昨天（8/10）16,634為止，漲了2497點，漲幅17.7%，但從8月開始台股回跌3%，但卻已經讓很多人有痛到，有網友昨在批踢踢貼出損益為「-64,530」讓他很難過，直說一個多月的薪水就這樣沒了，心理空蕩蕩的、吃甚麼都沒味道了，現在只剩下一些AI股，張數不多，但比這個已損的還多。

原PO說，一開始是在YT上聽人說要替自己月月加薪，建到現在一直都是負的，後面又聽老師說高股息主要是AI也跑去買，然後…，問大家「這波是賺錢還是賠錢呢？」

文章釣出不少人深有同感，紛紛吐苦水：「一天未實現就吐了二十幾萬」、「上月賺10萬，這月賠26萬，每天很煎熬，好像全砍畢業」、「本來賺，但貪心就變賠了」、「美股吐回1萬多美」、「賣太晚，少賺很多超不爽」、「8月才過10天已經賠到吐」、「這禮拜開始賠錢了」、「指數還沒大修正已經一堆人賠錢…慘」、「美股賠爛，簡直不想開App」。

但也有人說自己還是賺的，「金融股的部分賺得比台G還多，GG爛掉」、「沒有賣就不算輸」、「中華電、和碩穩穩賺」、「高階手機零組件、證券股、營建股跟15%資金低接長榮參加除息」、「遲早都是要存0050的，明天開始還來得及」。

但絕大多數都是賠錢居多，還有人安慰「買了就想至少要長期投資10年，很有機會回來的」，也有人感到溫馨「我這禮拜也賠了快40萬，原來我不孤單」。

如果是這波因為AI炒高才進場的投資人，很容易因為追價而陷入慘套，萬寶投顧分析師錢冠州表示，整體AI先前出現重挫拉回，主要是以洗籌碼為主，屬於短線波動，對中長期趨勢並沒有顯著影響。

他認為下半年主流產業仍以AI為重點，錢冠州說，廣達、華碩從今年5月才透露出轉強訊號，6月單月獲利就出現增長，而AI伺服器預估要到第3季末到明年第1季才會放量，年底還有AMD晶片加入，AI仍是全市場需求能見度最高的產業，相關個股值得期待。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）