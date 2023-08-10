MSCI季調名單 台股成分股增技嘉、刪穩懋

MSCI季調 台股成分股增技嘉、刪穩懋 小型股增17減3

MSCI明晟今（11）日清晨公布最新季度調整，全球標準指數的台股成分股新增技嘉（2376）、為自全球小型指數轉進，穩懋（3105）則遭刪除、轉進全球小型指數台股成分股，全球小型指數的台股成分股則新增17檔、刪除3檔。上述調整將於8月31日盤後生效。

MSCI明晟此次全球標準指數成分股的季度調整，台灣成分股新增、刪除各1檔。技嘉自全球小型指數成分股轉進，成為全球標準指數新增台灣成分股。穩懋則遭刪除，轉列入全球小型指數成分股。

全球小型指數的台灣成分股新增17檔，包括華泰（2329）、建準（2421）、長榮航太（2645）、國賓（2704）、中再保（2851）、僑威（3078）、穩懋、先進光（3362）、華星光（4979）、聖暉*（5536）、廣運（6125）、亞翔（6139）、廣明（6188）、帝寶（6605）、鈺太（6679）、廣積（8050）、勤誠（8210）。

遭刪除的全球小型指數台灣成分股則有3檔，包括東鹼（1708）、技嘉及金麗科（3228）。其中，技嘉轉進全球標準指數成為新增台股成分股。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次調整將在8月31日盤後生效。

（時報資訊 財經內容中心）

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