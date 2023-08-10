8/11盤前》官股低接 15檔受寵 6檔AI吸睛

台股今（8/11）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.美超微（Super Micro Computer）上季財報亮眼但財測不如預期，導致股價暴跌2成。執行長梁見後強調AI伺服器訂單接不完，但礙於上游供不應求，恐延誤美超微出貨速度。梁見後為此喊話要求輝達加快擴充產能，因為近日有專家表示輝達H100晶片缺貨到年底。

2.金控雙雄領頭衝刺獲利。國泰金控10日公告7月稅後獲利160.8億元，拿下單月獲利王，年成長511％，前七月淨利亦近490億元，每股稅後淨利（EPS）3.06元；富邦金控7月稅後亦賺125.3億元，前七月稅後純益554.5億元，率先衝破500億大關，持續穩坐金控獲利冠軍，EPS達4.19元。

3.蘋果iPhone 15加速轉進3奈米製程，推升台積電7月合併營收1,776.16億元，月增13.6％，創近半年高點，為歷年同期次高，但年減4.9％。台積電預估第三季合併營收介於167至175億美元，法人圈對公司順利達成第三季財測目標普遍持正向看法。

晶圓代工龍頭台積電7月合併營收出爐，達1,776億元，月增13.6％、年減4.9％，表現超越外資圈預期，亮眼成績令市場頗感驚豔，法人認為，有助化解近期讓利給蘋果、針對類比IC客戶降價等偏空消息影響性，同時，也有機會穩定台股軍心。

4.受惠晶圓半導體材料銷售增溫，崇越科技（5434）公布7月合併營收達41.3億元，月增率1％，年減率10.67％，累計前七營收達286.8億元，年減率5.76％，展望下半年，在資通訊數位、車用電動化及自動化，以及AI高效晶片發展多元化等相關應用驅使下，法人預估第二季觸底反彈後，下半年市況將回溫，明年恢復成長趨勢。

5.拜AI伺服器電源市場續揚，加上電動車、充電樁微電網產品表現還不錯，台達電順利在第三季首個月份營收開出紅盤，7月營收以359.74億元寫下歷史次高，表現略優於法說會中釋出的「第三季仍會比第二季好一點點，目前看起來是穩定的成長」的展望。

6.研發軟體服務商虎門科技（6791）10日公告上半年財報暨7月營收。虎門上半年營收2.66億元，年增14.5％，毛利率增加4個百分點至41％，帶動稅後純益成長38.91％至0.4億元，每股稅後純益1.92元。上半年度的營收、獲利、EPS均創下歷年同期新高紀錄。

7.受惠解封後觀光市場回溫，團體遊、自由行與企業差旅市場回流，加上航空機票賣況噴發，旅行社龍頭雄獅（2731）業績獲利爆發，第二季營收為55.04億元，年增12倍、季增67％，稅後純益為2.25億元，不僅較去年同期轉盈，單季每股純益2.37元，更創下2015年第三季以來單季新高。

8.美國7月通膨率較預期溫和，強化市場對於暫停升息的期望，華爾街股市10日高開，道瓊工業指數早盤一度漲逾450點，惟聯準會官員潑了市場一把冷水，美股自高位回落，午盤時段曾集體轉跌，隨後再度轉漲，三大指數終場驚險收紅。

道瓊工業指數上漲52.79點，或0.15%，以35,176.15點作收；標普500指數小漲1.12點，或0.03%，收4,468.83點；那斯達克指數上揚15.96點，或0.12%，收13,737.98點；費城半導體指數下跌13.46點，或0.37%，收3,597.02點。

9.震旦行（2373）受惠大陸解封及大陸家具事業獲利大幅增加帶動，第二季合併營收與稅後純益分別較去年成長6％及53％，每股稅後純益（EPS）為1.33元，上半年EPS為2.2元。下半年迎接辦公市場的傳統旺季，營運加溫並逐季成長。

10.受惠疫後觀光餐旅市場大復甦，新人婚宴企業酬酢回流，加上母親節、端午連假帶動聚餐商機，漢來美食（1268）與亞洲藏壽司（2754）第二季營運報喜，單季與上半年營收與獲利皆創高。

晶華（2707）、豆府（2752）、亞洲藏壽司（2754）、乾杯（1269）更因展店效益加上暑假旺季助攻，7月與前七月營收雙創下同期新高，其中晶華業績更超越疫前的2019年同期，成績亮眼。

11.台電釋出強韌電網計畫千億元以上商機，不單士電（1503）、中興電（1513）兩機電大廠上半年營收及獲利創新高，華城（1519）及亞力（1514）也受益，在手訂單突破百億元，第二季及上半年營收獲利均飆同期高。華城上半年EPS達到2.87元，亞力達到1.28元。

12.在疫後人潮湧入實體百貨商場，加上餐飲消費大復甦帶動提袋率與客單價翻揚，遠百（2903）上半年獲利亮眼，合併稅後純益15.12億元，EPS達1.07元，創近12年新高。法人分析，除整體營收大幅增長，獲利順勢攀升，遠百持股3成的亞東證券亦挹注成長，使得整體稅後純益較去年翻倍。

13.大同（2371）10日董事會通過上半年財報，在及精英（2331）併表、華映除列利息費用降低帶動下，上半年每股純益0.45元，優於去年同期的0.41元，新經營團隊入主以來創下連續九季獲利的佳績。

14.車市龍頭和泰汽車擺脫去年防疫險虧損陰霾，今年業績暴衝！隨新車銷量衝高、轉投資獲利貢獻增加，加上認列和泰產險迴轉利益，第二季大賺70.47億元，每股純益達12.65元，創單季獲利新高紀錄；累計上半年稅後純益121.1億元、年增2.48倍，每股純益21.74元，賺逾兩個股本。

15.統一集團季報、半年報表現亮眼。受惠統一中控、統一超商等獲利挹注，上半年賺進112.05億元，每股純益1.97元，年增23％創近年新高；其中，Q2獲利更季增23％來到1.09元，亦為近年同期高峰。

16.暑假旺季激勵航空雙雄營收創新高！長榮航7月合併營收186.91億再創新高，其中客運收入136.21億、年增4.03倍，同步寫新高；華航7月營收164.92億為歷年第三高，其中客運收入112.55億、年增4.31倍，連兩個月站穩百億大關。

17.受惠客戶端庫存去化有成，及部分市場需求回流、帶動產品組合優化，精英電腦（2331）擺脫第一季本業虧損低潮，第二季以三率三升、獲利雙位數倍增走揚，單季每股稅後純益（EPS）0.78元，站21年同期新高，單季毛利率18.41％，亦寫下史上單季新高。

18.瑞鼎（3592）10日召開法說會，董事長黃裕國表示，下半年營收有機會優於上半年及去年同期，整體價格壓力趨緩。展望後市，大尺寸顯示面板驅動IC（DDIC），持續拓展新客戶。AMOLED、車用、工控等應用將較第二季微增。車載TDDI已進入量產，並持續增加多家客戶進行認證。

瑞鼎第二季財報受惠各尺寸DDIC拉貨動能回溫，合併營收47.5億元、季增29.6％、年減32.4％，毛利率為28.1％，每股稅後純益（EPS）5.55元、季增150.7％，累計上半年EPS 7.76元。

19.友通（2397）10日舉行法說會，副董事長李昌鴻表示，雖短期不確定因素仍多，需審慎應對，接下來工具機及網安設備雙雙看到需求回溫，工業電腦本業則最快有機會自今年第四季回暖，後續也有新案接力，對整體表現不悲觀。公司設定長期目標「312」，透過組織、產品優化，長期來看追求毛利率30％、淨利率10％、ROE 20％的目標。

友通今年第二季合併營收37.61億元、季減2％、年減3％，稅後純益9,800萬元、季減22％、年減15％，每股稅後純益0.85元，寫下近五個季度以來的低點。累計上半年合併營收75.81億元、年減2％，稅後純益約2.23億元、年增12％，每股純益約1.95元，優於去年同期。

20.聖暉*（5536）第二季受惠成本費用控制得宜，高毛利工程逐漸產生貢獻，單季稅後純益為5.4億元、EPS達到4.42元（以每股面額5元計；若是以每股面額10元計相當於8.84元），獲利年增47％；上半年稅後純益9.9億元、年增37％，EPS達8.17元、年增30％。

聖暉強調，目前未完工在建工程案量超過300億元，足以支撐集團未來1～2年營運。

21.受惠於政府家電節能補助政策，帶動家電換購潮，家電族群營收逐月攀升，聲寶（1604）連三個月營收突破8億元，禾聯碩（5283）連二月營收逾7億元，三洋電（1614）7月營收6.08億元創今年單月新高。

22.統計近9個交易日來投信買超5億元以上的上市股有：台光電、健鼎、光寶科、奇鋐、川湖、聯發科、華城、瑞昱、智邦、華碩、中信金、聯電、技嘉、啟碁、台積電、聚陽、大立光等，只有中信金為金控股，華城及聚陽為傳產股，其餘有高達14檔均為電子股，可見步入電子旺季，投信加碼股聚焦在電子科技股。

23.中國大陸旅遊繼續解禁，文旅部10日公布第三批旅行社可經營團隊出國及「機＋酒」業務的國家和地區，名單包括日本、韓國、印度、澳洲、美國等，涵蓋六大洲共78個國家和地區，但台灣依舊未列其中。

24.聯強（2347）10日舉行法說會，副總裁杜書全表示，下半年看好最大成長動能來自IT商用市場，至於IT消費市場，預期保守氛圍持續影響下，第三季及全年預期都不會太好，但2024年將回復較高成長幅度。

25.台股月線、萬七及季線相繼失守，7月密集逢高調節台股的投信業者，8月回頭啟動護盤列車；每當台股恐慌性多殺多時挺身而出的八大公股行庫，同樣在8月大手筆進場，這兩大左右護法合計8月以來護盤台股金額，高達380億元。

以投信8月2日以來買超金額排序有健鼎、台光電、奇鋐、川湖、瑞昱、台積電、聯發科、緯穎、雙鴻、華城；以買超張數排序是中信金、永豐金、第一金、聯電、健鼎等。

八大公股行庫8月以來買超金額排序為台積電、奇鋐、瑞昱、川湖、台光電、緯穎、威盛、創意、光寶科、聯電；以買超張數排序臺企銀、開發金、華邦電、永豐金、友達等。其中奇鋐、川湖、台光電、緯穎、創意與光寶科等，屬前波AI供應鏈主流之一，令人側目。(閱讀全文)

26.金控獲利動能回升，14家金控前七月累計稅後淨利達2,728.98億元，雖仍較去年同期衰退1.41％，但衰退幅度已從年初的6成，縮小至接近打平，若8月新台幣仍趨貶，金控8月有望轉為正成長。

在新台幣、台股及升息三要素助攻下，14家金控7月單月稅後賺665.03億元，較去年同期的473.21億元，大幅增加191.82億元，年增率達40.54％。

27.AI鏈走勢上沖下洗，10日再度回檔重挫，零股族群布局重心明顯轉向，十大零股熱門標的ETF包辦7檔。其中，國泰永續高股息（00878）及復華台灣科技優息（00929）除息在即，以及元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）兩檔「長青級」ETF等，重新登上小資族布局首選，近期零股交易同步爆量。

28.電信三雄10日公布7月營收及獲利，中華電受惠於個人家庭與國際事業群皆交出營收年增正成長佳績，推升7月每股稅後純益（EPS）0.41元穩坐電信每股獲利王寶座。台灣大、遠傳不遑多讓，分別繳出單月EPS 0.36元、0.29元亮眼成績單。

29.和碩公布最新財報，第二季單季營收2,807億元，季減11.8％，年減0.9％，單季每股稅後純益（EPS）1.17元，較首季EPS 1.13元小幅增長，上半年累計EPS為2.3元。

和碩同步公布7月營收935.85億元，月增13.2％，年減13.32％；衰退主要原因是電腦和消費性電子產品市場萎縮，不過隨著蘋果等手機大廠陸續發表新機，8月將進入組裝旺季，可望挹注第三季營收回溫。

30.華擎（3515）受惠整體顯示卡產業庫存去化告一段落、及新品效益逐步浮現，第二季三率三升、獲利來到近三個季度高點。繼前一波季底高峰後，華擎7月動能走緩，但維穩較去年同期增長走勢，並推升今年來累計合併營收順利反轉、年增1.38％，達97.87億元，居歷史同期次高。

華擎7月合併營收暫回檔，月減16.66％為13.03億元，較去年同期年增31.68％，站歷年來同期第三高。

31.儘管房市總體表現趨於低調，但還是有叫好叫座的銷售熱區，根據住展雜誌10日最新統計，近一年來新北市三重區平均「日賣8戶」，勇奪十大「銷售王」榜首，後續依序是中壢、桃園、竹北、土城、龜山、板橋、淡水、林口、楊梅等行政區。觀察其熱銷成因，就業人口、交通、低價三大密碼，為催出買氣的主要條件。

32.看好散熱市場潛在商機，信音（6126）10日召開董事會並發布重大訊息，擬以不超過6.6億元入股泰碩電子（3338）股權，因採合意入股，將採盤後巨額交易方式於8月31日前完成。信音指出，若入股案成立，應可拿下泰碩12％～14％，有望成為泰碩單一最大股東。

33.由磷酸系鋰電材料與智財供應商－立凱-KY（5227）技術授權的磷酸鐵鋰（LFP）鋰電池正極材料廠，8月8日舉辦動土典禮，預計2025年完工，屆時將成為北美最大LFP廠。據悉，此廠未來客戶意指美國電動汽車巨頭特斯拉，以滿足特斯拉未來在超級工廠的產能需求。

34.擔憂美國政府陸續頒布科技管制措施，中國網路企業加大對AI晶片的採購，傳阿里、騰訊、百度和字節跳動等中國四大網路巨頭，總計砸下50億美元大單，在今年與明年大量採購輝達GPU。

35.美國7月消費者物價指數（CPI）年增率雖略升至3.2％但低於市場預期，核心CPI降至4.7％創2021年10月以來最低，顯示美聯準會（Fed）對抗通膨的努力取得成效，推升此波升息循環接近尾聲的預期。

36.新台幣匯率決定六大壽險60％的獲利。7月新台幣重貶0.94％，六大壽險帳上湧現淨匯兌利益近260億元，加上逾200億元現金股利進帳，及處份股票資本利得近80億元，推升六大壽險7月稅後純益近430億元，累計前七月稅後獲利逾968億元，8月即有望破千億元。

37.日本央行10日公布7月生產者物價指數（PPI）年增幅連續七個月縮小，主要是能源成本放緩所致，也反映全球物價壓力持續降低，專家預期有助央行維持其以寬鬆貨幣政策來刺激經濟的措施。

38.自7月以來，人行、大陸金融監管總局等機構連續釋出利多消息，房地產融資政策維持寬鬆。房市研究機構中指研究院10日指出，大陸7月房地產企業非銀融資總額月增7.7％至人民幣（下同）771.2億元（年減2.5％），顯示房企融資情況好轉。

39.備受關注的阿里巴巴第二季財報出爐，如同不少機構此前的預期，阿里期間主要指標亮眼甚至優於預期，在調整為六大業務集團之後，主要業務在財報期間呈現全數收入正成長佳績，帶動阿里ADR在10日大幅走揚。

40.儘管汽車零件廠第三季進入傳統淡季，不過受惠大陸車市回穩、美國車市續成長，及新產品訂單出貨挹注等因素，劍麟（2228）、英利-KY（2239）、麗清（3346）7月營收及前七月營收皆創同期高。

41.調度美元，銀行競推美元高利專案。中信銀、永豐銀、國泰世華銀、台新銀針對「靈活調度資金族」、「理財族」、「儲蓄族」祭不同方案，銀行業指出，挑選法門除向「高利」看齊，也記得審視自身可負荷能力，評估定存門檻、天期等專案內容是否符合需求，才能找到更適合自己的方案。

B.利空因子：

1.受AI股輝達及美超微重挫的衝擊，台股AI股10日警鈴大響、賣盤傾巢而出，廣達、技嘉、世芯-KY等指標股都以跌停作收，加權指數開盤跳空直接「有效跌破」季線，16,634點、跌幅1.4％的表現，在亞股中獨弱，四大投資專家普遍對AI股及大盤後市看法保守。

2.國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）日前意外調降美國債信評等，導致美國公債殖利率飆高，房貸利率隨之上揚，現已升破7％，創下9個月新高水準、並逼近22年高點。

3.上市櫃7月營收表現青黃不接，主要受終端需求復甦緩步，以及目前AI貢獻比重仍低，外銷出口動能疲弱所致，合計單月營收3.26兆元，僅較6月小幅成長0.37％、年減幅達8.1％，創2020年以來同期新低。法人預期，在新機備貨力道轉強，以及年底消費旺季增溫，業績有望逐步回溫。

4.台股10日大跌236點，融資減肥55.64億元，為今年來罕見的最大浮額清洗，不過，融資餘額2,198.89億元，僅為7月24日來低點；另一方面，台股現股當沖連5日衝上四成，重量級指標股緯創更達66％、連3天衝高至六成以上。(中性看待)

5.台股股王爭霸戰剛點燃煙硝，就慘遭潑冷水，8日盤中一度問鼎股王的世芯-KY氣勢反轉，10日下殺跌停、股后寶座拱手讓人，與此同時，「七千金」也倒了一地，合計單日市值蒸發530億元，「900元俱樂部」僅剩亞德客-KY苦撐，高價股「成也AI、敗也AI」。

6.MSCI明晟新一波季度調整將在11日宣布，投資人憂心台股回檔之際，若被調降權重，後市表現恐雪上加霜。證期局副局長張子敏對此提出三點說明，即個別指數異動不代表資金異動、市場參與者有各自交易策略、台股資金流向要看基本面，並強調以過去經驗來看，MSCI調整台股權重與資金流向並無直接關係。（中性看待）

7.受到終端需求不振的影響，IC設計龍頭聯發科10日公布7月合併營收317億元，年減22.32％，月減16.89％，累計前七月合併營收2,255億元，年減33.53％。聯發科指出，手機出貨動能持續改善，庫存水準下滑，但終端需求仍保守，認為需求將以較緩慢的速度回溫。法人則認為，看好未來AI應用在邊緣運算之趨勢，待新產業開始成長，聯發科營運可望回溫。

8.外資熱錢大逃殺，近期新台幣匯價震盪加劇，多個交易日上下波動逾1角。7月累計重貶2.95角，8月外資持續匯出，8月以來合計已貶值3.32角，第三季累計貶值6.27角。新台幣10日收在31.762元，本周累計貶近1角，周線預料再度收黑，短線也面臨32元保衛戰。（中性看待，也可視為未來升值預留空間）

9.大陸大型房地產集團碧桂園近期爆違約風險，金管會清查金融業踩雷情況後指出，金融業曝險約3.06億元，包括一家本國銀行有參與聯貸案約2.86億（約902萬美元）、證券業投資餘額1,977萬元，至於國人投資則有17.7億元，包括銀行財管業務銷售給客戶7千萬元公司債，及64檔基金投資17億元。

10.主計總處10日公布受僱員工統計指出，受出口衰退影響，6月製造業受僱人數年減3.3萬人，創金融海嘯後近14年同月最大減幅，顯示出口衰退，生產面的不景氣，對國內就業市場的衝擊逐漸擴大。

11.日圓再度貶破144日圓兌1美元，創一個月以來低點，顯示美國通膨數據公布前夕，市場認為兩國貨幣政策背道而馳的立場不變，加上近日投資人買進美元避險，帶動美元走強，加重日圓下壓。（中性看待）

12.研調機構CEO Score9日公布，現代汽車集團（Hyundai Motor）與子公司起亞（Kia）2022年對於韓國經濟的貢獻合計高達164.6兆韓元（約1,247億美元），一舉超越三星電子的148.1兆韓元，為史上首見。這也顯示半導體需求疲弱，拖累三星晶片業務的表現。

13.中國出口衰退及美國進口萎縮，坐實全球經濟成長乏力，導致國際貿易低迷不振，也反映全球經濟恐從過去數十年來的一體化進入新時代，演變成中國和西方彼此疏離，只與各自的政治盟友強化貿易關係的局面。

14.FAO的7月全部米價指數月漲2.8％至129.7點，年增幅度更高達19.7％，指數與名目價格均創2011年9月來新高。除了印度禁止出口外，跟全球第二大稻米出口國泰國，因乾燥氣候打擊種植而刺激米價大漲有關。

15.大環境不景氣持續衝擊記憶體晶片需求，造成NAND Flash晶片價格續跌，導致日本大廠鎧俠（Kioxia）連三季營業獲利萎縮，上季（4至6月）淨損1,031億日圓（約7.2億美元）。

16.貫通太平洋和大西洋的重要航道巴拿馬運河，正遭遇史上最嚴重的枯水，使得超過150艘等待通過運河的船隻，出現大擁堵，通航等待時間多達21天，且情況持續惡化，恐讓低迷的航運業雪上加霜。

17.美國政府經過兩年醞釀，總統拜登於9日正式簽署行政命令，限制美國企業及個人投資中國半導體、量子計算以及人工智慧（AI）等三大先進科技領域，港澳也一併遭納入。中國商務部和外交部先後向美方提出交涉，並保留採取措施的權利。

18.陷入債務危機的大陸房企碧桂園集團10日公告，預期截至2023年6月的半年度淨虧損，介於約人民幣450億～550億元。預計淨虧損主要是由於房地產行業銷售下行，導致房地產業務結轉毛利率下降，物業項目減值增加，以及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。

19.又有一金控大股東因參與金控經營遭金管會重罰。銀行局副局長林志吉10日宣布，中信金控在在過去1年7個月內，固定邀請不具負責人身份的大股東參與60次會議，不符公司治理，對中信金和中信銀行開罰3,000萬元，中信金董事長顏文隆、副董事長陳國世分別被停職6個月及1年，中信金總經理陳佳文3個月內月薪減3成，專委張明田今年年薪減5成。

20.通訊檢測廠耕興、東研信超陸續公布第二季財報。其中耕興第2季因手機品牌廠遞延推出新機，檢測訂單延後，較第一季營運表現衰退，每股稅後純益（EPS）3.66元。東研信超則因美國實驗室認可協會（A2LA）停止實驗室認可資格，致稅後淨損0.02億元，連兩季呈現虧損，累計上半年每股虧損0.33元。

21.高速傳輸IC廠祥碩第二季獲利季增23％，年減31％，每股稅後純益（EPS）7.11元，低於法人預期，PC疲弱不利短期營運，將靜待明年USB 4.0相關產品貢獻營收。

22.萬海航運第二季虧損23.4億元，累計上半年虧損44.59億元，每股虧損1.59元，已連續三季虧損，但好消息是，萬海7月營收82.35億元，月增0.84％、年減65.55％，回升到近四個月來高點，累計前七月營收582.63億元，年減 67.55％。

23.中鋼10日公布7月營收為282.21億元，較去年同期減少27.93％，累計前七月營收2,149.23億元，比去年同期減少25.38％。中鋼執行副總黃建智表示，目前鋼市復甦氛圍愈來愈明顯，緊接著就要進入第四季傳統旺季，有機會谷底反彈。

24.東哥遊艇（8478）日前舉行法說會，經營管理階層釋出因生產問題，導致出貨遞延，先前設定2023、2024年營收年增2成以上目標遭到衝擊，大和資本將投資評等由「買進」降至「中立」，推測合理股價由572元、降至454元，開出非科技人氣股降評第一槍。

25.AI股拉回整理，外資不只大提款AI股，也大賣超台股高股息ETF，成為AI股之外的另一重災區；在13檔台股高股息ETF中，國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）及富邦特選高股息30（00900）這3檔ETF被外資提款最多，波段賣超達5萬～15萬張。

26.半導體供應鏈指標大廠近期陸續釋出對下半年展望，大致維持庫存去化步調較預期更慢，需求至今也仍不見回升，僅少數如AI及車用領域需求相對佳，但仍無力扭轉整體產業頹勢。

反映在半導體測試市場，在廠商開案量減少下，包括穎崴（6515）、旺矽（6223）、精測（6510）及雍智（6683）7月營收表現平淡，市場法人預期，今年半導體測試也將面臨旺季力道恐較往年失色。

27.光通訊濾鏡廠統新（6426）10日公告財報，上半年合併營收1.4億元、合併營業損失9,104.5萬元、稅後淨損7,295.3萬元，每股虧損1.89元。主要是今年受到全球布局5G基礎建設進度放緩，高密度波長多工器（DWDM）系統用濾光片需求尚未顯現所致。

28.造紙族群受兩岸、越南外銷連黑數月影響，競價搶單嚴重陷入虧損陰霾，工紙龍頭正隆（1904）也扛不住，第二季財報驚見淨損0.21億元，每股小虧0.02元，是2014年第四季來首見單季虧損；榮成（1909）自結7月每股稅前小虧0.04元，前七月每股稅前虧損0.71元。

永豐餘（1907）自結7月營收57.36億元，月減2.23％、年減14.64％，前七月營收413.91億元、年減11.18％，主要受工紙、漿紙事業群營收減少影響；華紙（1905）7月營收16.04億元，月減0.25％、年減22.88％，前七月營收121.21億元、年減12.35％。

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