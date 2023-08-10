觀光類股熱呼呼 興櫃營收王 遠壽登3年高

科技股持續逆風，台股出現「財報照妖鏡」效應，反觀部分營運漸見曙光之族群意外成為黑馬，據統計，興櫃逾80檔個股繳出年月雙增成績，興櫃「營收王」遠壽（5859）王者回歸，7月營收締造三年新高，星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）、乾杯（1269）等觀光類股，營收同樣熱呼呼。

興櫃7月營收年月雙增公司近90家，若從中篩選營收表現前十強，則有遠壽、星宇航空、台灣虎航、日盛台駿、富基電通、云光、富世達、乾杯、錢櫃、旅天下等入列，單月營收介於3.35億～102.96億元之間。

受惠台股價量齊揚、股息入帳、新台幣貶值匯兌利益延續，台股金融族群7月業績表現普遍回溫，興櫃「營收王」遠壽也終於迎來期盼已久的復甦暖陽，單月營收達102.96億元、重返百億元關卡，寫下三年新高，月增35.38％、年增26.45％，也是13個月來首度出現年月雙增。

由日盛國際租賃與王道銀行旗下臺灣工銀租賃合併重組而成的資產租賃商日盛台駿，則是受惠併購效益挹注，今年來營收大躍進，7月營收22.66億元，不僅大幅年增近10倍，也月增6.42％，締造單月新猷。

值得留意的是，國內適逢疫後受個暑假，受惠傳統旺季以及報復性旅遊潮「雙利多」加溫，解封受惠股累積三年的委屈不吐不快，7月營收熱呼呼，包括航空股星宇航空、餐飲股乾杯、知名KTV錢櫃，乃至於剛登錄興櫃的「生力軍」旅行社業者旅天下全數奮起，營收繳出亮眼成績單。

雄獅集團旗下小金雞旅天下本月才風光登錄興櫃，受惠疫後報復性旅遊浪潮及暑期效應加持，營收隨即登峰，7月營收3.35億元，月增22.32％、年增29.21倍，再創歷史新高；累計前七月營收13.28億元，年增19.65倍。

而連鎖餐飲品牌乾杯同樣受惠暑假餐飲旺季，加上展店效應，7月營收達4.28億元，累計前七月營收已較去年同期大幅成長44.15％，而8月又受惠父親節及中秋禮盒早鳥開賣動能挹注，9月下旬也有國人烤肉旺季的中秋節商機，下半年營運可望維持高檔。