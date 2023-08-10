15檔AI、充電樁、重電 接力按讚

科技產業仍處在庫存去化階段，惟AI伺服器年複合成長率仍有22％，整體成長率優於其他電子次產業，帶動銅箔基板（CCL）、伺服器導軌、CoWoS封裝，台光電（2383）、台燿（6274）、川湖（2059）、辛耘（3583）等7月營收均較6月成長。

此外，台電強韌電網計畫推動，樂事綠能（1529）7月營收呈現倍增，中興電（1513）7月營收近2成增幅，而電動車充電相關台達電（2308）、飛宏（2457）、康舒（6282）等三檔等7月營收，AI、重電以及充電樁等三大族群15家公司7月營收較6月成長。

根據TrendForce預估，2023年出貨達118萬台，占整體伺服器出貨的9％，CCL雙雄受惠人工智慧（AI）伺服器大趨勢，強調材料升級腳步將加速，儘管8月以AI股震盪拉回，台光電、台燿7月營收月增率分別為13％、7.46％，有業績撐腰，7月以來，平均漲幅有6成左右水準。

集AI伺服器電源、電動車雙題材台達電7月營收為351.5億元，月增率3.3％，股價相對「耐震」，7月迄今股價漲幅仍有2％，日前台達電高層在法說會上表示，伺服器電源營收占比為整體電源業務的5成，其中狹義AI伺服器電源占到伺服器電源的10％至15％。

電動車市場快速成長，去年全球電動車銷售768萬輛，占全年車輛銷售滲透率9.5％，到2030年預計年銷售3,806萬輛，占全年車輛比重28.4％，充電樁基礎建設同步攀升，看準電動車時代充電需求，中興電工加速推充電站點布局，自結7月合併營收19.68億元，呈現月增、年增「雙增」格局。

台電強韌電網計畫商機推升重電設備需求，樂事綠能取得台電停置式變壓器近3億元標案，去年生產備料，今年陸續出貨，同時獲台電比壓器、比流器等器材訂單，同時搶下花蓮中小學建置屋頂型太陽能光電廠標案，總建置容量13MW，相關標案出貨助攻，7月營收為8,556萬元，月增率127％、年增率241％，為重電族群成長幅度最大。