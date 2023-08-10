19檔營收連六月走高 錢景續旺

八月來為第二季財報及7月營收發布高峰期，漲多的AI股回檔修正，重量級個股多殺多，拖累台股近期陸續失守重要關卡，季線防守於10日跌破。台股分析師表示，觀察有力成（6239）、兆利（3548）等19檔連續六個月營收步步高，今年營運穩健成長。

疫情期間電子業重複下單，以致於目前仍在消化庫存，如智慧機、電視、筆電等消費性電子產品，產業還未嗅到復甦氣息。

不過台股上市櫃公司中有力成、兆利、台虹、華立、裕民、宇智、艾姆勒、長聖、五福、同泰、華友聯、虹冠電、通嘉、璟德、瑞鼎、德英、材料-KY、台光電、奇鋐等19檔個股，統計今年1月到7月的單月營收呈現步步高，也就是連續六個月不間斷的增長，營運動能提前復甦，續航力不俗。

力成受惠於邏輯IC業務逐步回升，今年以來單月營收逐月成長，同時法人認為，記憶體市況回溫，長期樂觀看待三大動能將催化力成的成長性，包括Teraprobe車用訂單、台系客戶外包AP訂單及企業級SSD業務。

去年兆利摺疊手機鉸鍊出貨量少於100萬支，今年受惠於折疊手機出貨量成長，營運緩步上揚。研調機構統計今年及2024年全球折疊手機出貨量將達2,910萬台、4,520萬台，將分別年增59％及55％，兆利客戶為大陸折疊手機龍頭，並期望今年出貨量將翻倍，並延續成長動能至2024年，對兆利有利。

被法人列為AI伺服器供應鏈的CCL廠台光電，7月營收36.46億元，年增10.63％，月13.03％，不但雙增還連續六個月步步高。法人估計，未來全球AI伺服器出貨量可能成長100％以上，切入相關領域的CCL供應商毛利率將有顯著成長空間。不過近期AI股波動劇烈，10日股價壓回10日線。

奇鋐也是被列入AI伺服器散熱大廠，法人看好AI伺服器的產品，奇鋐可出機殼、風扇、3DVC及水冷板，另外CDU及幫浦亦配合客戶開發中，明顯可望受惠AI趨熱規格提升。