14檔7月業績雙增 法人攬牢牢

進入下半年旺季，上市櫃公司7月營收溫和增長，篩選台玻（1802）、飛宏（2457）及精成科（6191）等14檔7月營收高飛，包括營收月增及年增雙增股，且法人近來「抱緊」加碼，尤其漢翔（2634）在近五個交易日，更獲得法人買超9,191張。

台新投顧副總黃文清指出，投資人在檢視7月營收時，除了留意上市櫃公司是否出現月增、年增的成長動能之外，更要注意股價位階，若股價處在相對高檔，不建議投資人以營收成長為由大舉加碼，反之，若營收表現佳，且財報獲利佳，同時股價相對基期較低，就值得留意。

篩選三大法人近五個交易日合計買超1,000張以上，且8月10日台股大跌236點，三大法人合計賣超225億元之際，法人仍逆勢買超股，計有台玻、飛宏、精成科、漢翔、致新、聯成、興富發、士電、兆利、新光鋼、矽創、長榮鋼、智易，以及宏捷科等14檔。

尤其台玻及飛宏10日各獲法人大敲2,000張以上，十分吸睛。台玻上半年每股虧損0.3元，比去年全年每股虧損0.25元還多，但7月營收開始增溫，股價也觸底後反彈，以外資為首的三大法人近二日合計買超4,734張，外資買超就達5,229張。

電源供應器股飛宏，近來搭上電動車概念股熱潮，受到外資法人買盤表睞，日前該公司董事會通過擬辦理5,600萬股現增，大股東心態偏多。

這14檔中，新光鋼及長榮鋼為鋼鐵股，這二檔個股獲利表現亮眼。長榮鋼上半年大吞長榮股息，挹注獲利水漲船高，每股稅後純益（EPS）衝上5.64元，已逼近去年全年6.22元的水準，今年獲利具爆發力。

新光鋼上半年EPS已達到2.74元，已是去年全年的1.23元的2倍以上，獲利表現十分搶眼，7月營收月增15％、年增也達30％，市場預期今年獲利增長可觀，吸引法人近來積極搶進。