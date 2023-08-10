上市櫃7月營收3年同期新低 營收前5強報到

上市櫃7月營收表現青黃不接，主要受終端需求復甦緩步，以及目前AI貢獻比重仍低，外銷出口動能疲弱所致，合計單月營收3.26兆元，僅較6月小幅成長0.37％、年減幅達8.1％，創2020年以來同期新低。法人預期，在新機備貨力道轉強，以及年底消費旺季增溫，業績有望逐步回溫。

據統計，台股7月營收前三大月增族群為營建13.73％、其他電子9.55％、食品9.29％，共14類股呈現成長，惟月增幅度除營建外都僅有個位數，顯示復甦力道尚未顯現；年增前三大族群則是觀光51.7％、百貨28.56％、營建25.42％，反映解封效益刺激相關業者營運大躍進。合計上市櫃前七月營收21.89兆元，較去年同期衰退11.48％。

另自7月3日新劃分出「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」四大上市類別的營收表現，以數位雲端月增6.98％最高，其次為綠能環保成長4.3％、居家生活與運動休閒分別衰退11.08％及17.04％，尚待產業復甦契機。

值得一提的是，上市櫃7月營收創新高家數共44家，比6月21家倍增，主要集中在零售、食品等內需族群，包括「超商雙雄」統一超、全家，以及泰山、八方雲集、亞洲藏壽司等，進一步凸顯目前市場「內溫外冷」情況。

此外，AI需求逐步發酵，帶旺高階伺服器出貨動能，推升營邦、奇鋐、高技7月營收延續成長態勢，同步改寫歷史新高。

統一投顧董事長黎方國表示，產業庫存持續去化，預料上市櫃7月營收應是下半年低檔，尤其目前正值營收、半年報公布期間，對個股影響較大。

黎方國指出，9月為蘋果新機發表，相關供應鏈備貨效應顯現，第四季則進入美國消費旺季，包括萬聖節、感恩節及聖誕節三大節慶，可望進一步拉升庫存需求，對整體復甦態勢並不看淡。後續關注15日美公布利率決策會議紀錄，以及26日全球央行會議等訊息，有助成台股回升契機。

針對產業未來展望，玉山投顧研究部資深協理湯麒國認為，受惠蘋果iPhone 15系列新機零組件拉貨旺季，對砷化鎵需求較高，安卓手機廠也有回補庫存急單，砷化鎵磊晶相關個股值得關注。

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