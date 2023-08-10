MSCI將調權重投資人焦慮 金管會打預防針

MSCI對台股的季度權重調整將在11日宣布，由於近期台股指數大幅拉回，投資人憂心，若是權重又被調降恐牽動資金流向，對台股是雪上加霜。證期局副局長張子敏10日強調三點：「個別指數異動不代表資金異動」、「市場參與者有各自交易策略」、「台股資金流向要看基本面」，經驗來看，MSCI調整台股的權重與資金流向並無直接關係。

台股8月10日開高走低，摜破季線16,859點支撐，終場下跌236.24點，收在16,634.7點，台積電股價持續疲軟、AI指標股廣達走低已讓投資人心慌，而11日又要面臨MSCI季度權重調整，投資人的心情更是七上八下，金管會提前信心喊話。

張子敏表示，依據證交所新聞稿顯示，MSCI是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現，調整前後的權重差距，僅代表成分股變動後台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。

在「個別指數異動不代表資金異動」部分，張子敏舉出，以今年第2季調整為例，台股在MSCI新興市場指數調降0.17％，但在全球指數部分卻調升0.01％，故追蹤MSCI相關指數的基金，會綜整考量各指數變動而調整資金配置，並無一致性的資金流向。

在「市場參與者有各自交易策略」部分，張子敏指出，追蹤MSCI相關指數的除了「被動式基金」也有「主動式基金」等各類投資人，其自訂交易策略會因國際情勢及總體經濟等因素有所變化，不必然完全依台股權重調升或調降結果決定。

不過，投信業者倒是樂觀以對。第一金投信表示，儘管近期台股指數大幅拉回，但市場估算，台股市值占亞太國家權重小幅提升下，本季度MSCI宣布權重調升機率大。

根據Cmoney資料統計，2020年以來，台股宣佈權重調整與外資買賣超動作有七成以上會呈現同向，第一金投信指出，若本次MSCI調升權重將有利於重催台股資金動能，加上近期AI股價急速拉回，良性釋放漲幅過大的獲利賣盤及籌碼沈澱，年底前在政策利多、股市銀彈逢低接手意願提升，仍可期待台股正向表現可期。

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