7月營收前十大企業 外資逢低狂敲緯創

台股上市櫃7月營收出爐，規模前十大營收企業仍以鴻海（2317）、台積電（2330）的單月破千億元位居前二位，當紅的人工智慧（AI）指標股廣達（2382）、緯創（3231）7月營收均呈年月雙減態勢，惟國際資金本月以來集中火力買超緯創，成為最大亮點。

根據統計，台股單月營收前十強企業包括：鴻海、台積電、和碩、廣達、仁寶、緯創、統一、文曄、台塑化與大聯大。值得注意的是，因台股先前開啟一波AI大循環，原NB ODM廠色彩較濃厚的廣達、緯創搭上熱度，營收也被放大檢視。

前十大營收規模個股中，以緯創獲得外資最大程度關愛，統計8月以來，國際資金就買超97,800張，且是在緯創股價下跌修正時買進，展現逢低承接的強大企圖心，法人認為，這或許意味緯創後市還有戲，外資才會愛不釋手。

就基本面來看，隨緯創公告第二季獲利優於預期，內外資大型研究機構齊看好伺服器營收將推升下半年至2024年每股稅後純益（EPS），瑞信、麥格理證券日前同步升評「優於大盤」，外資最高推測合理股價是花旗環球的176元。

根據外資估算，緯創今年EPS將較去年成長，為4.15元，2024年直接增加1倍，EPS來到8.45元，2025年則達成每股賺一股本里程碑，EPS為10.02元。

另一伺服器大將廣達方面，其經營管理階層於6月的股東會表示，預期下半年到2024年，多GPU架構的AI伺服器新品逐步放量，對公司營收的貢獻度將進一步擴大。中信投顧看好，廣達在AI、高效能運算（HPC）領域享有優越地位，擁有出色的技術實力，不僅能提供伺服器產品，還能提供機架配置、網路交換器等設備，同時具備資料中心規畫能力，提供完整的解決方案，因而贏得客戶青睞。

延伸閱讀

宏碁處分緯創持股 金額逾40億

緯創上演V彈？內行揭觀察2指標

緯創、華孚獲利翻倍出場 專家8檔私房股曝